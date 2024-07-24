Россияне запустили новый фейк о Фарион: вспомнили и о 3-й штурмовой
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Скриншот широко разошелся по российским медиаресурсам
В сети в последние дни активно распространяется фейк о том, что якобы на сайте электронных петиций появилась просьба о переименовании 3-й штурмовой бригады. Утверждалось, что ее якобы предлагали назвать в честь убитой экс-нардепа Ирины Фарион.
Впрочем, ресурс StopFake обратил внимание на то, что скриншот активно распространяли именно российские и пророссийские ресурсы. Там обращают внимание, что последняя петиция на сайте имеет номер 230908, в то время как на скриншоте стоит номер 264840.
То есть, фейковая петиция опередила свое время почти на 34 тысячи записей.
Ресурс отмечает, что в российских средствах массовой информации и telegram-каналах активно распространяли снимок с экрана, но без указания ссылки на сам документ, поэтому отследить его происхождение невозможно.
Как сообщалось ранее, неизвестный выстрелил в Ирину Фарион с пистолета Макарова около 19:30 19 июля. При этом считается, что злоумышленник приходил туда несколько недель.
21 июля полиция объявила убийцу в розыск, а ячейка ВО "Свобода" в США объявила вознаграждение в размере $10,000 за информацию, которая поможет задержать виновного.