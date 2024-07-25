Російська неонацистська організація взяла відповідальність за вбивство Фаріон: в поліціЇ прокоментували заяву

Слідство вважає, що вбивство було замовним

Львівські правоохоронці перевіряють інформацію, яку поширили в мережі російські ЗМІ, щодо вбивства екснардепки Ірини Фаріон. Зокрема, про те, що відповідальність за скоєне взяла на себе російська неонацистська організація NS/WP (National-Socialism/White Power).

Про це повідомила речниця поліції Львівської області Світлана Добровольська у коментарі Суспільному. Вона додала, що правоохоронці вирішують, чи будуть ці дані корисними для слідства.

"Вчора (24 липня, — ред.) під час моніторингу соцмереж ми виявили цю інформацію. Зараз вивчаємо на предмет, чи буде вона корисною для слідства", — заявила Світлана Добровольська.

Нагадаємо, що ввечері, 24 липня, у російському Telegram-каналі "Астра", який позиціонує себе як "незалежне видання без цензури" з'явилася нова інформація щодо вбивства Ірини Фаріон. Начебто, відповідальність взяв на себе представник неонацистького руху NS/WP (National-Socialism/White Power) в Росії. Окрім того, росЗМІ опублікували відео тривалістю 10 секунд, де чутно крик жінки.

Слідство вважає, що вбивство було замовним. Й виконавцем є чоловік, якого розшукує поліція. На нього вказують свідки. На вигляд вбивці приблизно 20 років. Він худорлявої статури, зростом приблизно — 170-180 см.

Також правоохоронці вважають, що у нього можуть бути спільники.

Раніше "Телеграф" повідомив, що поліція оголосила вбивцю в розшук, а осередок ВО "Свобода" в США оголосив винагороду у розмірі $10,000 за інформацію, яка допоможе затримати винного.