СБУ задержала известного блогера-провокатора: в чем его подозревают (фото)

Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы

Служба безопасности Украины нейтрализовала группировку, которая работала на срыв мобилизации и "сливала" данные украинских военных. Злоумышленники пытались расшатать общественно-политическую обстановку в разных регионах Украины.

Об этом сообщил пресс-центр СБУ. Правоохранители провели превентивные мероприятия в Киевской, Одесской, Харьковской и Закарпатской областях. По данным СБУ, одним из организаторов преступной группы был экс-ведущий популярных телепроектов Украины, а сейчас известный блогер, распространяющий прокремлевские нарративы.

Следует отметить, что СБУ не называет имя подозреваемого. Однако, по данным источников "Телеграфа", речь идет о Жане Новосельцеве.

По данным следствия, к информационно-взрывной деятельности в пользу страны-агрессора он привлек еще семерых сообщников. Среди них – псевдоэксперты, администраторы интернет-сообществ и специалисты по видеомонтажу. Фигуранты призывали к вооруженному сопротивлению сотрудникам ТЦК и правоохранительным органам, а также распространяли фейки об украинских защитниках.

Провокативный контент злоумышленники "разгоняли" через собственную сеть каналов и страниц в Ютубе, Телеграмме и Фейсбуке с общей аудиторией более 600 тыс. пользователей. На этих интернет-ресурсах фигуранты проводили стримы и публиковали сообщения с видеосюжетами, в которых инструктировали о силовых методах уклонения от призыва.

Также они создали сайт, где "сливали" персональные данные украинских военных, в первую очередь представителей ТЦК и правоохранителей. Для прикрытия подрывной деятельности участники группировки выдавали себя за журналистов, используя удостоверение незарегистрированных изданий.

По данным следствия, координацию преступных действий фигуранты осуществляли через специально созданный анонимный чат в мессенджере. В ходе обысков по местам их проживания обнаружены компьютерная техника и мобильные телефоны с поличным.

В настоящее время задержаны два организатора группировки: блогер и его сообщник-псевдоэксперт. Следователи Службы безопасности сообщили им о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований). Кроме того, по этой же статье квалифицированы преступные действия еще двух псевдоэкспертов указанной группировки подконтрольной интернет-сети.

Решается вопрос по поводу сообщения о подозрении всем другим фигурантам, продолжается расследование. Комплексные мероприятия проводились при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры.

По данным ZAXID.NET, 23 июля сотрудники СБУ провели обыск в доме 44-летнего Новосельцева. Постановление на обыск выдал Соломенский райсуд Киева.

Как известно, Новосельцев является давним соратником львовского антивакцинатора и провокатора Остапа Стахива. С апреля 2024 года они начали проводить псевдокурсы и выдавать журналистские удостоверения.

Жан Новосельцев и Остап Стахив

Новосельцев родом из Харькова. С 2006 года работал на канале 1+1 как корреспондент, а с сентября 2012 по май 2014 был ведущим программы "Деньги". 1+1 прекратил сотрудничество с Новосельцевым, поскольку тот начал работать в проекте "Гром ТВ", связанном с министром внутренних дел Украины в правительстве Николая Азарова Виталием Захарченко. В 2015 году Новосельцев вместе со своим коллегой Алексеем Кутеповым, который сотрудничал с Анатолием Шарием и сейчас находится за границей, принял участие в эфире "Россия 24", где рассказывали о том, как в Украине преследуют журналистов.

Напомним, в Киеве 28 июня сотрудники СБУ задержали на Позняках столичного блогера Андрея Драгана. В соцсетях 16-летнего молодого человека называют "золотым мальчиком" и считают приближенным к народному депутату Николаю Тищенко.