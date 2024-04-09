Россия отказалась обменять пленных католиков и мусульман: Украина предложила еще один вариант

Украина выступила еще с одной инициативой

Россия отказалась совершить обмен военнопленными, исповедующими ислам и являющимися католиками. Украина инициировала проведение обмена по случаю религиозных праздников.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. По его словам, Украина предложила формулу обмена – 1 к 4, в который количество возвращенных пленных России превышало бы количество возвращенных украинской стороне.

"Завтра мусульмане мира будут отмечать окончание поста – Ораза-Байрам. К тому же 31 марта католики отмечали Пасху. По этому случаю Украина стала инициатором осуществления обмена военнопленными, исповедующих ислам и католиками", — отметил Лубинец.

Омбудсмен подчеркнул, что в списке, который предложила Украина для обмена российской стороне, – 1 католик и 146 мусульман. Однако, как отметил Лубинец, предложенные списки РФ проигнорировала.

"Как видим, даже послание Папы Римского не придало мотивации россиянам осуществить обмен ни по формуле "всех на всех", ни при других условиях. Несмотря на такое неразумное поведение российской стороны, Украина выражает свою готовность к осуществлению обмена по формуле "всех на всех" по случаю празднования православной Пасхи. Такое предложение и отправили российской стороне. Я также к нему присоединяюсь и, со своей стороны, дополнительно обращусь к уполномоченному по правам человека в РФ Т. Москальковой", – сообщил он.

Напомним, 31 марта в своем Пасхальном послании Папа Римский Франциск призвал Россию и Украину провести обмен пленными. Он предложил осуществить его по формуле "всех на всех".

Ранее "Телеграф" сообщал о масштабном обмене пленными, произошедшем 3 января. Тогда домой удалось вернуть 230 украинцев.