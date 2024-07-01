Не только из России: в ГУР рассказали неожиданные подробности последнего обмена пленными

Двухсторонняя работа помогла решить этот вопрос

В конце июня во время обмена пленными между Украиной и Россией были возвращены пять украинцев с территории Беларуси. Их, вероятно, задержали и удерживали незаконно.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО) Андрей Юсов, пишет "РБК-Украина".

"В ночь с пятницы на субботу, 29 июня, завершился 53-й обмен, в рамках которого было возвращено 90 украинских военнослужащих, а также 10 гражданских граждан Украины. Из них пятерых вернули с Беларуси: двух мужчин и трех женщин", – говорит Юсов.

Он подчеркнул, что это граждане Украины, которые, как предполагают в ГУР, были задержаны и удерживались незаконно.

"Но в результате сложной и системной работы — переговорной, дипломатической, в результате двустороннего диалога этот вопрос удалось решить. И сегодня граждане Украины находятся дома — это самое главное", — отметил Юсов.

По его словам, между Украиной и Беларусью на сегодняшний день "безусловно не простые отношения".

"Но в то же время, это точно отличительная ситуация от того, что мы имеем с так называемой Российской Федерацией. Двусторонняя работа помогла решить этот вопрос", — подчеркнул представитель ГУР.

Напомним, что недавно Украина вернула домой 90 украинцев, среди которых защитники Мариуполя, Чернобыльской АЭС и других направлений.

Ранее "Телеграф" писал, что президент Украины Владимир Зеленский показал эмоциональные фото встречи украинских пленников.