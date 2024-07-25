Артём Колюбаев вместе с коллегами по культурному фронту собрал почти 2 миллиона на машины скорой помощи

В ходе благотворительного мероприятия было собрано 1 миллион 740 тысяч гривен

Глава "Союза предпринимателей теле и киноиндустрии", известный также активной волонтерской работой, вместе со своей командой организовал несколько благотворительных мероприятий в частности, аукционы и вечера, на которых удалось собрать значительные средства для поддержки Вооруженных Сил Украины.

Один из таких вечеров в Афинах собрал 1 миллион 740 тысяч гривен, которые были направлены на приобретение машин скорой помощи. Состоявшийся в Афинах вечер поддержали Посольство Украины в Греции в лице Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Греческой Республике Сергея Шутенко и глава Хмельницкой ОГА Сергей Гамалий.

Мероприятие совместными усилиями было организовано Колюбаевым и волонтерами союза Саргисом Саргсяном и Эльвирой Гавриловой. Для сбора средств на аукционе выставили боксерские перчатки Александра Усика с его автографом, которые продали за 240 тыс. грн, и перчатки братьев Кличко, за которые выручили полмиллиона гривен.

В числе лотов был также и флаг Украины с подписью Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Его предоставил волонтер Роман Бочкала.

В итоге флаг удалось продать более чем за 500 тыс. грн. Гостям вечера также предложили мяч и футболку от сборной Украины по футболу с автографами легендарных футболистов "Динамо Киев", лоты от украинского бренда одежды Kate Lab, который носит Первая Леди и президент Зеленский.

Кроме того, были представлены предметы искусства, предоставленные "Международным Парламентом Матерей", лоты из личной коллекции Кронпринцессы Сербии Катарины. На вечере присутствовало более 1000 гостей со всего мира, которые поддерживают и болеют за Украину.

Отметим, что Колюбаев активно сотрудничает с посольствами и общественными организациями за границей для привлечения дополнительных ресурсов и поддержки. Также он занимается организацией поставки гуманитарной помощи для пострадавших от войны регионов Украины. В частности, передает медикаменты, продукты питания, одежду и другие необходимые вещи.

Помимо помощи военным бизнесмен занимается поддержкой многих культурных образовательных проектов, направленных на сохранение и популяризацию украинской культуры.