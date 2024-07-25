Артем Колюбаєв разом із колегами по культурному фронту зібрав майже 2 мільйони на машини швидкої допомоги

У ході благодійного заходу було зібрано 1 мільйон 740 тисяч гривень.

Голова "Союзу підприємців теле та кіноіндустрії", відомий також активною волонтерською роботою, разом зі своєю командою організував кілька благодійних заходів, зокрема, аукціони та вечори, на яких вдалося зібрати значні кошти для підтримки Збройних Сил України.

Один із таких вечорів в Афінах зібрав 1 мільйон 740 тисяч гривень, які були спрямовані на придбання машин швидкої допомоги. Вечір, що відбувся в Афінах, підтримали Посольство України в Греції в особі Надзвичайного і Повноважного Посла України в Грецькій Республіці Сергія Шутенка та голова Хмельницької ОДА Сергій Гамалій.

Захід спільними зусиллями був організований Колюбаєвым та волонтерами союзу Саргісом Саргсяном та Ельвірою Гавриловою. Для збору коштів на аукціоні виставили боксерські рукавички Олександра Усіка з його автографом, які продали за 240 тис. грн, та рукавички братів Кличко, за які виручили півмільйона гривень.

Серед лотів був також і прапор України за підписом Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного. Його надав волонтер Роман Бочкала.

У результаті прапор вдалося продати за більш як 500 тис. грн. Гостям вечора також запропонували м’яч та футболку від збірної України з футболу з автографами легендарних футболістів "Динамо Київ", лоти від українського бренду одягу Kate Lab, який носить Перша Леді та президент Зеленський.

Крім того, були представлені предмети мистецтва, надані "Міжнародним Парламентом Матерів", лоти з особистої колекції Кронпринцеси Сербії Катарини. На вечорі були присутні понад 1000 гостей з усього світу, які підтримують та вболівають за Україну.

Зазначимо, що Колюбаєв активно співпрацює з посольствами та громадськими організаціями за кордоном для залучення додаткових ресурсів та підтримки. Також він займається організацією постачання гуманітарної допомоги для регіонів України, що постраждали від війни. Зокрема, передає медикаменти, продукти харчування, одяг та інші потрібні речі.

Крім допомоги військовим, бізнесмен займається підтримкою багатьох культурних освітніх проєктів, спрямованих на збереження та популяризацію української культури.