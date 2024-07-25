Задержан подозреваемый в убийстве Ирины Фарион, детали

В настоящее время продолжаются все необходимые следственные действия и экспертизы

Подозреваемый в совершении убийства Ирины Фарион задержан в Днепре. Операцию по задержанию реализовали специалисты Национальной полиции Украины, СБУ и других служб.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Сообщение сделал в своем канале в Telegram.

"Только что министр внутренних дел Украины Игорь Клименко доложил мне о задержании в Днепре подозреваемого в совершении убийства Ирины Фарион. Операция по задержанию была очень непростой. В течение этих дней над раскрытием убийства работали сотни специалистов Национальной полиции Украины, СБУ и других служб", — написал президент.

Он добавил, что благодарен каждому, кто ежедневно добавлял больше фактов к картине преступления и приближает к установлению полной правды.

По словам главы государства, задержанный 18-летний парень. Сейчас продолжаются все необходимые следственные действия и экспертизы.

"Поручил министру внутренних дел представить обществу все детали", — заключил Зеленский.

К слову, стражи порядка объявили в розыск возможного убийцу экс-нардепки и языковеда Ирины Фарион в воскресенье, 21 июля. Отмечалось, что полиция разыскивает худого мужчину в возрасте около 20 лет и ростом 170-180 сантиметров.

В момент совершения преступления он был одет в темные спортивные штаны, красную футболку поверх черной кофты. На голове он носил широкую панаму, а на ногах белые носки и красно-черные кроссовки с белой подошвой.

В воскресенье, 22 июля, во Львове проходило прощание с известным филологом, языковедом и бывшим нардепом Ириной Фарион. Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов присутствовал на церемонии прощания. Сотни людей пришли в Гарнизонный храм святых апостолов Петра и Павла в центре Львова.