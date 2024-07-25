В Киеве может появиться памятник Ирине Фарион: подробности

Женщину застрелили средь бела дня во дворе ее дома

Житель столицы предлагает установить в Киеве памятник или памятную доску в честь убитой во Львове Ирины Фарион. По мнению мужчины — это станет символом нашей благодарности за ее труд и преданность Украине.

Соответствующая петиция появилась на сайте Киевсовета и уже начала активно набирать подписи. Автором предложения выступил Андрей Слободян.

Так, на сайте электронных петиций было опубликовано предложение об установке памятника/памятной доски Ирине Фарион для чествования ее как выдающейся украинской общественной деятельницы, филолога и защитницы украинского языка.

По мнению автора петиции, Ирина Фарион была известна не только своей борьбой за сохранение и развитие украинского языка, но и своим активным участием в политической жизни страны.

"К сожалению, ее жизнь была трагически оборвана в результате жестокого убийства, что стало большим ударом для украинского общества", — говорится в сообщении.

Автор петиции обращается к столичным властям и предлагает установить в Киеве памятник или памятную доску Ирине Фарион, что станет символом нашей благодарности за ее труд и преданность Украине.

"Установка памятника Ирине Фарион станет символом нашей благодарности за ее труд и преданность Украине. Это также будет важным шагом в сохранении памяти о тех, кто отдал свою жизнь ради нашей национальной идентичности и культурного наследия", — резюмирует инициатор установки памятника Фарион.

На момент публикации новости петиция набрала 293 подписи из 6000 необходимых для ее расссмотрения. Подписать предложение можно будет еще в течении 56 дней.

Напомним, известная языковед Ирина Фарион, неоднократно делавшая громкие и скандальные заявления, трагически умерла после покушения на нее. Врачи боролись за ее жизнью 4 часа, но сердце 60-летней женщины не выдержало.

Заметим, что покушение было совершено 19 июля вечером, однако по состоянию на 22 июля стрелявшего полиция еще не задержала. В то же время соседи рассказали, что неизвестный подозрительный юноша более 2 недель ходил возле дома Фарион.

В настоящее время у следствия есть три основные версии покушения на языковедку, в которых не исключают и "русский след". На данный момент киллер не найден.

Последнее интервью перед смертью Ирина Фарион дала "Телеграфу". В нем она говорила об украинском языке и русскоязычных военных, о Майдане, президентах Украины и о многих других резонансных темах.

Ранее "Телграф" рассказывал о том, что в сети придумали, как заработать на убийстве Фарион. Предприимчивые делки решили хайпонуть и предложили своим покупателям преобрести панамку, которую носил предполагаемый киллер.