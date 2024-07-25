Узнайте, есть ли у вас штраф от ТЦК за пару кликов

За услугу придется заплатить

В Украине по действующему законодательству военнообязанное лицо, не обновившее своевременно данные и уклоняющееся от военного учета, может получить штраф. Наличие штрафов от ТЦК за нарушение правил военного учета украинцы теперь могут проверить сами.

Сделать это стало возможным на сайте сервиса Опендатабот. Сообщается, что функция платная и стоит 99 гривен.

Для проверки наличия штрафа необходимо перейти в соответствующий раздел и ввести свою фамилию, имя, отчество и дату рождения. После этого система выдаст справку об отсутствии или наличии открытых исполнительных производств.

Отметим, что штрафы за нарушение правил военного учета и законодательства о мобилизации, по мнению адвоката Ростислава Кравца, являются незаконными. Ранее "Телеграф" писал, что штраф за уклонение от мобилизации можно оспорить в суде, и иногда даже победить. Очень многое в судебной практике будет зависеть от конкретных обстоятельств дела. Это особенно вероятно потому, что судебная практика по искам связанным с мобилизацией только формируется