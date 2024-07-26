О панаме и отношении к Фарион и Путину: что сказал подозреваемый Зинченко после суда (видео)

Некоторые вопросы остались без ответов, потому что они "скучные"

Подозреваемый в убийстве языковеда Ирины Фарион Вячеслав Зинченко, которому суд избрал меру пресечения, не признал своей вины. После заседания он отказался комментировать свое отношение к России.

Об этом сообщает РБК-Украина. Отмечается, что на некоторые вопросы Зинченко отказался отвечать, назвав их скучными.

В то же время он подчеркнул, что "не знает", как относится к убитой языковеду Ирине Фарион и "ничего" с ней не делал.

"Я никого не убивал. С Фарион я ничего не делал", — заявил в суде Вячеслав Зинченко.

Однако юноша подтвердил, что "заказывал похожие очки и панамку, которые изображены на фото подозреваемого".

Он отказался комментировать свое отношение к неонацистским движениям, аргументируя это тем, что "не готов публично выражать свои мнения по этому вопросу".

А вот на вопрос об отношении к России подозреваемый сказал: "Я отношусь не к России, как к отдельному государству, потому что я историей России интересовался очень поверхностно. Я могу прокомментировать, как я отношусь к Путину (российскому диктатору Владимиру Путину — Ред.), ко всему режиму. Отношусь к нему максимально негативно".

Однако некоторые вопросы корреспондентов остались без ответа, ведь они "не интересны" для Зинченко. В частности, он не ответил, что делал во Львове в день убийства Фарион. В то же время стало известно, что Зинченко дипломированный оператор БПЛА и после взятия под стражу так и не общался с родителями.

Ранее "Телеграф" писал, что дочь убитой Фарион набросилась на подозреваемого в суде. Он ей дерзко ответил.