Вероятного убийцу Ирины Фарион поймали: что известно о 18-летнем юноше и его задержании

Юноша проживал с мамой в Днепре

В четверг, 25 июля, в Днепре был задержан молодой человек, подозреваемый в покушении и убийстве языковеда Ирины Фарион. 18-летнего парня, который стрелял из пистолета Макарова, искали 5 дней.

"Телеграф" собрал все, что известно о задержании жителя Днепра. По данным Министерства внутренних дел, стрелок может быть только исполнителем убийства, в то время как, вероятно, есть еще заказчик

В сети уже раскрыли вероятное имя задержанного юноши – Зинченко Вячеслав, 2006 года рождения. Он играл за "МДЮСШ U-19".

По словам юноши, утверждающего, что он знаком с задержанным, у него папа военный, а проживал он с мамой, хорошо учился.

" Убийца Фарион готовился к преступлению как минимум два месяца. Меру пресечения фигуранту изберут сегодня-завтра", — сказал глава МВД Клименко в эфире телемарафона.

План убийства Ирины Фарион был четко сформирован, несмотря на юный возраст убийцы, по словам главы Нацполиции Ивана Выговского.

В сети уже показали фото задержанного 18-летнего юноши и видео работы полиции. Отмечается, что якобы парня заключили под стражу в Днепре на ж\м "Парус". Пользователи сообщают, что он якобы учился в 62 школе города Днепр.

Жителю Днепра, по данным Офиса Генпрокурора, готовится сообщение о подозрении в умышленном убийстве и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Глава МВД Игорь Клименко отметил, что стрелка, вероятно покушавшегося на Фарион, удалось поймать благодаря сплоченной работе оперативников и смарт-камерам видеонаблюдения. Так как они зафиксировали 18-летнего парня, что помогло его выследить.

В то же время в ведомстве рассказали, что их парню 18 лет, он житель Днепра. Во Львове на время подготовки к преступлению арендовал не менее трех квартир.

Первым о задержании парня, вероятно убившего госпожу Фарион, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, операция по задержанию была очень непростой. Однако он подчеркнул, что министр внутренних дел Игорь Клименко должен рассказать обществу все детали.

Напомним, что около 19:30 пятницы, 19 июля, на улице Масарика во Львове неизвестный выстрелил в висок Ирине Фарион. Врачи около четырех часов пытались спасти ее жизнь, но это не дало результата. Позже на месте покушения была найдена гильза от пистолета Макарова.

Ранее "Телеграф" показывал эксклюзивные кадры с прощания с филологиней Ириной Фарион во Львове.