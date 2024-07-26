Генерал СБУ раскритиковал ход дела Фарион: "объективного расследования уже быть не может"

Он обратился с важным призывом к должностным лицам и журналистам

Объективное расследование дела об убийстве Фарион невозможно после проведения брифинга Министерства внутренних дел (МВД). Так считает генерал-майор Службы безопасности Украины Василий Вовк.

После того, как обществу стали известны детали этого дела, расследование уже не может быть объективным и всесторонним. Об этом генерал-майор СБУ Василий Вовк рассказал в эфире телеканала "Киев24".

"С чем я не согласен ― это проведение брифингов, пресс-конференций. Я бы сказал, общественный запрос есть на них. Ну, извините, общественный запрос зафиксирован в уголовно-процессуальном кодексе: быстрое, полное, всестороннее и объективное расследование дела.

После проведения брифинга по любому делу уже два этих признака отпадают. Объективного расследования уже быть не может, оно привязано к заявлению на брифинге. А тем более если высокие должностные лица (говорят — ред.). Уже не может быть всестороннее (расследование — ред.), потому что будет обвинительный уклон. Если будет в суде дело, в котором будет мало доказательств, недостаточно доказательств, сомнения, адвокаты будут это использовать", ― сказал Вовк.

Генерал-майор СБУ также обратился к журналистам и должностным лицам с просьбой не называть задержанных и подозреваемых преступниками. Он объяснил, почему это некорректно.

"Если оформлено подозрение лицу, то это еще не значит, что есть основания для того, чтобы была доказательная база для обвинительного акта в отношении его. Если обвинительный акт направлен в суд и суд принял его к рассмотрению, это еще не значит, что именно оно (лицо ― ред.) совершило преступление. И это еще не значит, что будет приговор обвинительный, который вступит в законную силу. Поэтому сегодня я призываю всех, и должностных лиц, и журналистов, не употреблять слово "преступник" по отношению к любому задержанному лицу, имеющему подозрение, обвинительный акт или даже подсудимый", ― сказал Вовк.

Брифинг МВД по делу убийства Ирины Фарион состоялся днем 26 июля. Министр Игорь Клименко рассказал, как вышли на подозреваемого и как планировали его задержание.

Напомним, что 26 июля в Галицком суде Львова должны были избрать меру пресечения подозреваемому в убийстве Ирины Фарион. Судебное заседание было перенесено на 27 июля. Причина — отсутствие адвоката у подозреваемого. Как сообщало "РБК-Украина", прокуроры хотят отправить 18-летнего подозреваемого под арест без права на внесение залога.

Ранее "Телеграф" сообщал, что дочь Ирины Фарион рассказала о последних неделях жизни матери. По ее словам, общественный деятель не получал угроз. Однако она очень беспокоилась о своих родных.