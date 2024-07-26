"Будешь гореть в аду": дочь убитой Фарион набросилась на подозреваемого в суде – тот дерзко ответил (видео)

Парень отвечал с улыбкой

Дочь Ирины Фарион, которую мог убить Вячеслав Зинченко, обратилась к подозреваемому в суде. Она эмоционально задавала ему вопросы.

София Семчишин в зале Галицкого районного суда сказала молодому человеку, что тот будет гореть в аду. А также сказала ему в глаза, что он умрет в тюрьме.

"Смотри. Смотри в глаза, почему не смотришь? Ты вырвал сердце целой нации. Подлец последний. Ты будешь гореть в аду, ты умрешь в тюрьме. Мы сделаем все, смотри-смотри", — эмоционально обратилась Семчишин.

В ответ на ее слова парень не сказал ни слова. На видео видно, что он смотрит в глаза дочери Фарион вроде бы с насмешкой.

Семчишин также вспомнила, что у Ирины Фарион было двое внуков, которые любили ее больше всего. Женщина не сдерживала эмоций.

"Ты забрал их бабушку лучшую. Ты забрал борца за украинский язык, за украинскую нацию. Ты понимаешь, что ты сделал? Но в твоей тупой голове это никогда не уложится, потому что у тебя нет сердца, нет души. Ты не имеешь ничего", – выкрикивала она.

Также в сети опубликовали видео, где она спрашивает подозреваемого, почему он убил ее. Парень ответил коротко.

"Время покажет", — сказал парень. "Какое время, у тебя времени нет. Ты будешь гнить в тюрьме. Твоя мама будет гнить с тобой", — отвечает Семчишин.

Кроме того, парень прямо в зале суда показал Семчишин язык, тем самым с улыбкой ответил на ее вопрос, есть ли у него язык.

"Да ты что. Зараза последняя", — говорит дочь Фарион.

Напомним, что сегодня, 26 июля, Галицкий районный суд будет избирать меру пресечения для подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Известно, что суд перенесен на 16.00 до прибытия частного адвоката обвиняемого.

Дочь языковеда и общественного деятеля Ирины Фарион София Семчишин будет требовать пожизненного заключения для убийцы ее матери.

Об этом она сказала журналистам. "Но это для него и так мало", — сказала дочь Фарион. "У нас с мужем есть двое детей… Они подрастут и будут нас спрашивать: папа и мама, вы видели убийцу нашей бабушки? Если я скажу нет — я это себе не прощу", — сказала дочь Фарион.

Подозреваемый в убийстве Фарион – что о нем известно

В четверг, 25 июля, предполагаемого подозреваемого в совершении убийства Ирины Фарион, задержали в Днепре. Операцию по задержанию реализовали специалисты Национальной полиции Украины, СБУ и других служб. Позже в сети появилось видео, на котором очевидцы запечатлели задержания предполагаемого подозреваемого. По данным СМИ, задержание произошло в ЖМ "Парус".

Затем в одном из крупных украинских Telegram-каналов опубликовали его фото. Отмечается, что вероятный подозреваемый в 2006 году рождения и сейчас ему 18 лет.

Задержанного юношу, которого могут подозревать в убийстве языковеда Ирины Фарион, соседи характеризуют как вежливого, целеустремленного и доброжелательного парня. По их словам, он не мог покушаться на филологиню. А отец, который служит на фронте, уверяет, что тот является патриотом и мотивов для совершения этого преступления у него не было.

Сам молодой человек был подписан в соцсетях на ряд ультраправых групп. В частности, он следил за публичной страницей "Против системы", владельцем которой, как указано в описании, является блогер Марко Бондаренко, который продвигает конспирологические теории, а также расистские и неонацистские идеи.

Также министр МВД Игорь Клименко сказал, что ему объявлено о подозрении. Вячеслав Зинченко, подозреваемый в убийстве языковеда Ирины Фарион, составил список следующих возможных жертв. Одной из них должен был стать народный депутат Максим Бужанский. "Телеграф" рассказывал, что о нем известно.