Подозреваемому в убийстве Ирины Фарион избрали меру пресечения, но защита будет готовить апелляцию: детали (видео)

Дочь отреагировала на решение суда

В пятницу, 26 июля, суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве Ирины Фарион. 18-летний житель города Днепр отправлен под стражу без альтернативы внесению залога.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора. Там отмечается, что именно на такой мере настаивали прокуроры.

За решеткой парень проведет 60 дней. Выбирали молодому человеку меру пресечения в Галицком районном суде.

СМИ сообщают, что адвокат подозреваемого в убийстве Ирины Фарион хочет подать апелляцию на решение суда. Дочь Фарион удовлетворена решением суда по мере пресечения подозреваемому в убийстве ее матери.

Напомним, что суд по делу убийства Ирины Фарион вернулся после перерыва. 18-летнего подозреваемого в убийстве филологи будет защищать адвокат Игорь Сулима. Ранее он неоднократно защищал людей, подозреваемых в измене и коллаборантстве.

Также добавим, что в зале суда дочь убитой Ирины Фарион Софья Семчишин эмоционально выражалась в сторону подозреваемого. Вызывающее поведение молодого мужчины не осталось без внимания россиян. Они стали называть парня "красавчиком" и "героем".

Убийство Ирины Фарион — что известно

В пятницу, 19 июля, во Львове по улице Масарика подстрелили женщину. Позже оказалось, что это была известная языковед Ирина Фарион.

Около 19:30 неизвестный мужчина выстрелил Ирине Фарион в висок у ее дома, после чего ее немедленно госпитализировали. Сообщалось, что состояние Фарион крайне тяжелое, у нее случилась глубокая мозговая кома, а затем и остановка сердца. Сердце смогли запустить. Однако врачи пытались спасти ее жизнь несколько часов, однако состояние женщины было слишком тяжелым и уже в 23:20 наступила биологическая смерть.

Позже стало известно, что киллер, покушавшийся на Ирину Фарион, использовал пистолет Макаров. Об этом "Телеграфу" сообщили источники в Национальной полиции.

Следствие рассматривает несколько версий причин убийства известной украинской филологии Ирины Фарион. Речь идет о личной неприязни, общественно-политической деятельности, а также заказном убийстве.

По словам очевидцев, перед покушением на Ирину Фарион за ее домом следил подозрительный парень. Он две-три недели сидел на скамейке во дворе, ни с кем не общался и просто наблюдал.

На события отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что для установления обстоятельств преступления привлечены Нацполиция и СБУ. Глава государства также заявил, что каждый виновный в этом нападении должен понести полную ответственность.

В воскресенье, 22 июля, во Львове проходило прощание с известной филологиней, языковедом и бывшей нардепкой Ириной Фарион. Корреспондент " Телеграфа" Ян Доброносов присутствовал на церемонии прощания. Сотни людей пришли в Гарнизонный храм святых апостолов Петра и Павла в центре Львова.

Подозреваемый в убийстве Фарион – что о нем известно

В четверг, 25 июля, предполагаемого подозреваемого в совершении убийства Ирины Фарион, задержали в Днепре. Операцию по задержанию реализовали специалисты Национальной полиции Украины, СБУ и других служб. Позже в сети появилось видео, на котором очевидцы запечатлели задержания предполагаемого подозреваемого. По данным СМИ, задержание произошло в ЖМ "Парус".

Затем в одном из крупных украинских Telegram-каналов опубликовали его фото. Отмечается, что вероятный подозреваемый в 2006 году рождения и сейчас ему 18 лет.

Задержанного юношу, которого могут подозревать в убийстве языковеда Ирины Фарион, соседи характеризуют как вежливого, целеустремленного и доброжелательного парня. По их словам, он не мог покушаться на филологиню. А отец, который служит на фронте, уверяет, что тот является патриотом и мотивов для совершения этого преступления у него не было.

Сам молодой человек был подписан в соцсетях на ряд ультраправых групп. В частности, он следил за публичной страницей "Против системы", владельцем которой, как указано в описании, является блогер Марко Бондаренко, который продвигает конспирологические теории, а также расистские и неонацистские идеи.

Также министр МВД Игорь Клименко сказал, что ему объявлено о подозрении. Вячеслав Зинченко, подозреваемый в убийстве языковеда Ирины Фарион, составил список следующих возможных жертв. Одной из них должен был стать народный депутат Максим Бужанский. "Телеграф" рассказывал, что о нем известно.