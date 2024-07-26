Прославился делами предателей и коллаборантов: что известно об адвокате подозреваемого в убийстве Фарион

Защитник прокомментировал, почему принялся за это дело

Суд по делу убийства Ирины Фарион вернулся после перерыва. 18-летнего подозреваемого в убийстве филологини будет защищать адвокат Игорь Сулима. Ранее он неоднократно защищал людей, подозреваемых в измене и коллаборантстве.

Об этом сообщает издание "NTA". Журналисты напомнили обществу о предыдущих делах Сулимы.

В частности, как говорится в материале издания, Сулима защищал скандального Руслана Коцабу. Он пророссийский пропагандист, блогер и фигурант базы "Миротворец". В 2015 году он был обвинен в государственной измене и препятствовании деятельности Вооруженных сил Украины.

В мае 2016 Ивано-Франковский городской суд вынес обвинительный приговор Руслану Коцаби, однако после обжалования приговора Апелляционный суд области полностью оправдал предателя и признал его невиновным.

Тогда адвокат Сулима заявлял: "Утешает, что суд оправдал Руслана по поводу обвинения в госизмене. Ведь ее не было априори. И Руслану, как патриоту, украинцу было очень тяжело с такими обвинениями мириться. Впрочем, 3,5 года якобы за препятствование ВСУ тоже считаем несправедливыми, и будем подавать апелляцию".

Сам Коцаба Революцию достоинства до сих пор называет "заговором олигархов". Он отрицал российскую агрессию по отношению к Украине, говорит, что на востоке Украины происходил "вооруженный гражданский конфликт", российских террористов называл "восставший Донбасс", который "попробовали смирить с помощью танков и авиационных бомб", также называл Антитеррористическую операцию незаконной. Коцаба несколько раз побывал в зоне проведения АТО, после чего призвал на российском ТВ прекратить "братоубийственную войну" в Украине. Он провел "антивоенный" телемост с так называемой "общественностью" оккупированной части Луганщины. В 2015 году Коцаба выступал за "федерализацию" Украины. Сейчас Коцаба уехал в США, где делает прямые эфиры о "братоубийственной" войне в Украине.

Кроме этого, в реестре есть десяток дел, в которых Сулима защищал подозреваемых в коллаборантстве. В частности, в этом году он защищал Светлану Цареву, обвиненную в преступлении против основ нацбезопасности Украины и коллаборационной деятельности.

А вот дело по подозреваемому в убийстве Ирины Фарион адвокат прокомментировал телеканалу НТА:

"Я защищаю право, а не убийство, понимаете? Каждый человек имеет право на защиту, его вина еще не доказана, он только подозреваемый, даже не обвиняемый. И вопрос в том, он это или не он, это уже будет доказывать суд, а в настоящее время я защищаю право. У меня работа такая, защищать людей, несмотря на то, кто они», – сказал Сулима.

Подозреваемый в убийстве Фарион – что о нем известно

В четверг, 25 июля, предполагаемого подозреваемого в совершении убийства Ирины Фарион, задержали в Днепре. Операцию по задержанию реализовали специалисты Национальной полиции Украины, СБУ и других служб. Позже в сети появилось видео, на котором очевидцы запечатлели задержания предполагаемого подозреваемого. По данным СМИ, задержание произошло в ЖМ "Парус".

Затем в одном из крупных украинских Telegram-каналов опубликовали его фото. Отмечается, что вероятный подозреваемый в 2006 году рождения и сейчас ему 18 лет.

Задержанного юношу, которого могут подозревать в убийстве языковеда Ирины Фарион, соседи характеризуют как вежливого, целеустремленного и дружелюбного парня. По их словам, он не мог покушаться на филологиню. А отец, который служит на фронте, уверяет, что тот является патриотом и мотивов для совершения этого преступления у него не было.

Сам молодой человек был подписан в соцсетях на ряд ультраправых групп. В частности, он следил за публичной страницей "Против системы", владельцем которой, как указано в описании, является блогер Марко Бондаренко, который продвигает конспирологические теории, а также расистские и неонацистские идеи.

Также министр МВД Игорь Клименко сказал, что ему объявлено о подозрении. Вячеслав Зинченко, подозреваемый в убийстве языковеда Ирины Фарион, составил список следующих возможных жертв. Одной из них должен был стать народный депутат Максим Бужанский. "Телеграф" рассказывал, что о нем известно.

Дочь языковеда и общественного деятеля Ирины Фарион София Семчишин будет требовать пожизненного заключения для убийцы ее матери.

Ранее "Телеграф" писал о встрече дочери Фарион Софии Семчишиной с подозреваемым в убийстве. Женщина эмоционально высказывалась в сторону молодого парня, а он в ответ показал ей язык. Вызывающее поведение подозреваемого не осталось без внимания россиян. Они стали называть парня "красавчиком" и "героем".