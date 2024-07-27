Отсрочка от мобилизации может быть аннулирована: четкий перечень

Она может быть аннулирована в нескольких случаях

Новым законом о мобилизации существенно сокращен список тех, кто имеет право на отсрочку от мобилизации. В некоторых случаях она может быть аннулирована.

Соответствующий перечень случаев предусмотрен постановлением Кабмина от 27.01.23 № 76 "Некоторые вопросы реализации положений Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" о бронировании военнообязанных на период мобилизации и военное время".

Предоставленная отсрочка подлежит аннулированию в следующих случаях:

истечение срока ее действия;

завершение предприятием выполнения работ и услуг для обеспечения потребностей Вооруженных сил, других военных формирований;;

лишение предприятия, учреждения и организации статуса критически важного для функционирования экономики;

ликвидация государственного органа, органа местного самоуправления или компании, учреждения и организации;

увольнение военнообязанного;

временное прекращение действия трудового договора военнообязанного с предприятием;

обоснованное представление руководителя органа государственной власти, другого государственного органа, органа местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации;

предоставление отсрочки по другим причинам, установленных ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации";

прекращение заключенного договора (контракта) или истечения срока назначения — для работников специализированных учреждений ООН, международных судебных органов, международных и неправительственных организаций и учреждений, членом, участником или наблюдателем в которых Украина, в соответствии с заключенными международными договорами Украины;

невыполнение оператором противоминной деятельности в течение шести месяцев работ по разминированию (гуманитарному разминированию) по сертифицированному процессу (процессам) на основе информации, представленной Центром противоминной деятельности.

Ранее "Телеграф" писал, на какой срок предоставляется отсрочка от мобилизации. Также мы рассказывали, что человека не могут направить на ВВК до или перед рассмотрением заявления об отсрочке.