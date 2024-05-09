На фронт пустят не всех. Поможет ли Украине мобилизация заключенных и чем это отличается от ПВК Вагнер

Встать в ряды ВСУ смогут далеко не все осужденные

В среду, 8 мая, Верховная Рада приняла закон №11079-1 о введении института условно-досрочного освобождения лиц от отбывания наказания для их участия в обороне страны.

Насколько эффективным может быть данный способ увеличения личного состава ВСУ, почему его нельзя сравнивать с вербовкой зэков в ВС РФ и какие риски он в себе несет, "Телеграф" спрашивал у военных и правоведов.

Убийц, коррупционеров и педофилов не касается

Согласно положениям нового закона, осужденные могут стать в ряды армии исключительно на добровольной основе, подписав контракт с ВСУ и получив за это условно-досрочное увольнение. Защищать государство позволят только тем, кто совершил нетяжкие преступления.

В частности, в ВСУ не будут принимать осужденных за:

убийства двух или более лиц или убийства, связанные с сексуальным насилием

изнасилование, развращение малолетних, половую связь с несовершеннолетними

совершение ДТП в состоянии наркотического или алкогольного опьянения

преступления против национальной безопасности Украины, террористические акты

особо тяжкие коррупционные правонарушения

посягательство на жизнь правоохранителей.

Также закон не касается тех, кто на момент совершения преступления занимал особо ответственное положение: министров, депутатов, их заместителей и помощников.

Еще одним условием является остаток более трех лет пребывания в тюрьме до завершения отбывания наказания на момент мобилизации.

Мобилизированные этой категории будут проходить службу в специальных подразделениях, а надзор за ними будет производиться командиром воинской части, куда они попадают. Он же должен будет дать согласие на принятие такого бойца в ряды армии после получения соответствующего решения суда.

Все осужденные, которые пожелают заключить контракт с ВСУ, будут проходить первичное медицинское освидетельствование в пенитенциарном учреждении, а затем ВЛК.

За уклонение от службы этой категории граждан грозит лишение свободы сроком от 5 до 10 лет.

Решение верное, но не спасительное

О том, что осужденные граждане должны иметь право искупить вину перед государством и обществом не только путем отсидки, но и защищая Родину от оккупантов, военные говорили давно.

Так, по словам офицера ВСУ, руководителя благотворительного фонда "Мир и Ко" Мирослава Гая, мобилизация осужденных – единственный опыт увеличения численности армии, который Украина уже давно должна частично перенять у РФ, ведь это не только позволит восполнить недостачу в подразделениях, но и снизит нагрузку на пенитенциарную службу.

– Конечно, мы не можем слепо повторять действия россиян, сгоняя на фронт насильников и людоедов. Кроме того, мобилизация осужденных действительно обязательно должна быть добровольной, ведь служба в Вооруженных Силах Украины – не наказание, а конституционная обязанность.

Впрочем, идея правильна: вместо того, чтобы годами удерживать за государственные средства людей, которые хотят и могут приносить пользу стране, мы могли бы дать им возможность выполнить свой конституционный долг. Мне известны случаи, когда заключенные писали обращение с просьбой мобилизовать их, но получали отказ, — говорит Мирослав Гай в комментарии "Телеграфу".

С правильностью идеи мобилизовать отбывающих наказание украинцев, соглашается и ветеран войны Евгений Дикий. По его словам, наибольшим пробелом в этом вопросе является запрет на службу в армии для тех, кто имеет погашенную судимость. Если гражданин отбыл наказание за ненасильственное преступление и мотивирован защищать свою страну, отказывать ему в этом в условиях тотального дефицита людей на фронте – просто нелогично.

– В то же время и этот способ пополнения личного состава ВСУ не станет решением проблемы с мобилизационной кампанией. Дело в том, что в отличие от России, располагающей миллионным ГУЛАГом, в Украине наказания отбывают около 60 тысяч заключенных.

Если отнять женщин, непригодных по состоянию здоровья или по возрасту мужчин, а также осужденных за тяжкие преступления, призвать в армию удастся около 6 тысяч человек, что не будет оказывать существенного влияния на обороноспособность ВСУ, – отмечает Евгений Дикий в комментарии "Телеграфу".

Проблем может быть больше, чем пользы

По подсчетам авторов закона, количество потенциальных служащих из числа заключенных все же несколько больше. Так, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что по состоянию на сегодняшний день общий ресурс осужденных, которые могут подпадать под определенные критерии, составляет 15-20 тысяч человек.

Впрочем, учитывая, что далеко не все из них решат подписывать контракт с ВСУ, подсчеты Евгения Дикого все же могут соответствовать действительности.

Эффективность нововведения – не единственный вопрос, который волнует украинцев в связи с принятием нормы. Одним из принципиальных моментов являются и коррупционные риски, связанные с освобождением заключенных.

По словам Арахамии, именно для того, чтобы предотвратить возможные нарушения, в закон и добавили положение о невозможности замены отбывания наказания на прохождение службы для лиц, уже связанных с коррупционными преступлениями, а также тех, кто до осуждения занимал должность при власти.

По мнению адвоката юридической компании "Riyako&partners", заместителя председателя военного комитета Ассоциации юристов Украины Екатерины Анищенко, новый закон не несет в себе явных коррупционных рисков или признаков нарушений прав человека.

– Не вижу в этом ничего сомнительного: человек заключен и имеет право выбора — сидеть в тюрьме или воевать, государство в свою очередь получает возможность пополнить ряды армии и прекратить обеспечивать за государственный счет людей, годами не приносящих пользу обществу.

Единственная проблема, которая может возникнуть при реализации этой нормы – сложные условия работы для командиров, которым придется справляться с этой категорией военнообязанных. Несомненно, в их отношении должны применяться отдельные дисциплинарные нормы, ведь не исключены случаи отказа от исполнения приказов, – говорит юрист в комментарии "Телеграфу".

В то же время, юрист и адвокат Ростислав Кравец относительно нового закона настроен несколько скептически. Во-первых, правовед отмечает: окончательная редакция документа все еще не представлена, а значит, обсуждать его предметно, пока сложно.

Во-вторых, некоторые положения закона вызывают сомнения как в смысле эффективности, так и с юридической точки зрения.

– По-моему, в правовом государстве такого не должно быть. Лица, совершившие преступление, должны отбыть наказание и только после этого распоряжаться своей жизнью по собственному усмотрению. Кроме того, из документа не ясно, как будут функционировать эти отдельные части для условно-досрочно освобожденных.

Когда закон анонсировался, речь шла о создании условно стройбатов, где такие граждане будут привлекаться к строительным работам, например, занимаясь тяжелым физическим трудом. Пока я не вижу таких положений. Возникает вопрос: будут ли давать им в руки оружие, будут ли там специальные подходы к обеспечению дисциплины и т.д. – говорит адвокат в комментарии "Телеграфу".

Кроме того, юрист сомневается в том, что желающих сменить камеру на окоп будет достаточно, чтобы назвать этот закон эффективным для поддержки Вооруженных сил Украины.