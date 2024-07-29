Есть всего пять категорий: кто с 1 августа в Украине может не обновлять данные

Этим людям также не грозит штраф

В Украине на протяжении всего военного положения действует обязательная мобилизация военнообязанных, которые должны обновить свои данные. Однако есть несколько категорий мужчин, которых это не касается.

"Телеграф" расскажет, кто может не обновлять данные в августе 2024 года и кому не грозит в этом случае штраф.

Все военнообязанные граждане от 18 до 60 лет по действующему законодательству должны обновить свои военно-учетные данные. Это можно сделать через приложение "Резерв+", пойти в территориальный центр комплектования (ТЦК) или Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ).

Однако есть категории, лиц, которые могут не обновлять данные. В частности, это:

те, кто не является гражданами Украины;

те, у кого по решению ВЛК есть статус "не пригоден к несению военной службы";

достигшие предельного возраста пребывания в запасе.

В то же время лица младше 18 и старше 60 лет, а также женщины без медицинского образования могут не актуализировать данные. Также мужчина, исключенный с военного учета, тоже может не идти в ТЦК. Однако он должен иметь документ, подтверждающий факт его исключения.

Другие категории людей должны обновить свои данные, чтобы не получить штраф от 17000 до 25500 грн. В то же время, наличие штрафов от ТЦК за нарушение правил военного учета украинцы теперь могут проверить сами.

Ранее "Телеграф" рассказывал, кого первым мобилизуют после обновления данных.