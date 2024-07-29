Є лише п'ять категорій: хто з 1 серпня в Україні може не оновлювати дані

Цим людям також не загрожує штраф

В Україні протягом усього воєнного стану діє обов'язкова мобілізація військовозобов'язаних, які мають оновити свої дані. Проте є кілька категорій чоловіків, яких це не стосується.

"Телеграф" розповість, хто може не оновлювати дані у серпні 2024 року та кому не загрожує у цьому випадку штраф.

Усі військовозобов'язані громадяни від 18 до 60 років за чинним законодавством повинні оновити свої військово-облікові дані. Це можна зробити через застосунок "Резерв+", піти до територіального центру комплектування (ТЦК) чи Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Проте є категорії, осіб що можуть не оновлювати дані. Зокрема, це:

ті, хто не є громадянами України;

ті, у кого за рішенням ВЛК є статус "не придатний до несення військової служби";

ті, хто досяг граничного віку перебування в запасі.

Водночас особи молодші за 18 і старші за 60 років, а також жінки без медичної освіти можуть не актуалізовувати дані. Також чоловік, що виключений з військового обліку теж може не йти до ТЦК. Проте він зобов'язаний мати документ, що підтверджує факт його виключення.

Інші категорії людей мають оновити свої дані, щоб не отримати штраф від 17 000 до 25 500 грн. Водночас наявність штрафів від ТЦК за порушення правил воєнного обліку українці тепер можуть перевірити самі.

Раніше "Телеграф" розповідав, кого першим мобілізують після оновлення даних.