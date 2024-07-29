Тайна фамилий раскрыта: что объединяет предков Юлии Тимошенко и Надежды Савченко
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Оказывается, что некоторые ответы на вопросы лежат на поверхности
Известные украинские политические деятели Юлия Тимошенко и Надежда Савченко могут быть связаны между собой не только работой в украинском парламенте. Тайна их фамилий указывает на некоторые интересные особенности жизни предков.
"Телеграф" решил рассказать читателям, что общего у этих фамилий. Оказалось, что оба родовых имени имеют глубокие корни в украинской истории и культуре. Они образованы от мужских имен.
Так, фамилия Тимошенко образована от имени Тимофей (Тимош — уменьшительная форма).
Структура:
- "Тимош" — основа (уменьшительная форма имени Тимофей)
- "-енко" — распространенный украинский суффикс, означающий "сын" или "потомок"
Буквальное значение: Тимошенко можно перевести как "сын Тимофея" или "потомок Тимофея".
Фамилия эта наиболее распространена в центральной и восточной Украине.
В стране существуют и похожие родовые имена, такие как Тимощук, Тимченко, которые также происходят от имени Тимофей.
Фамилия стала широко известна благодаря некоторым публичным фигурам, например, Юлии Тимошенко — украинскому политику и бывшему премьер-министру Украины.
Родовое имя Савченко также имеет украинское происхождение и является одной из распространенных в Украине. Образовано оно от имени Савва.
Структура фамилии:
- "Савч" — основа (производная от имени Савва)
- "-енко" — типичный украинский суффикс, означающий "сын" или "потомок".
Буквальное значение: Савченко можно перевести как "сын Саввы" или "потомок Саввы".
Также как и фамилия Тимошенко, родовое имя Савченко широко распространено в центральных и восточных регионах Украины.
Существуют похожие фамилии, такие как Савчук, Саввин, Савин, которые также происходят от имени Савва.
Фамилия стала известна благодаря ряду публичных фигур, например, Надежде Савченко — украинской военнослужащей и политику.
Выходит, что оба родовых имени — Тимошенко и Савченко — произошли от мужских имен.
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