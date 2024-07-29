Тайна фамилий раскрыта: что объединяет предков Юлии Тимошенко и Надежды Савченко

Оказывается, что некоторые ответы на вопросы лежат на поверхности

Известные украинские политические деятели Юлия Тимошенко и Надежда Савченко могут быть связаны между собой не только работой в украинском парламенте. Тайна их фамилий указывает на некоторые интересные особенности жизни предков.

"Телеграф" решил рассказать читателям, что общего у этих фамилий. Оказалось, что оба родовых имени имеют глубокие корни в украинской истории и культуре. Они образованы от мужских имен.

Так, фамилия Тимошенко образована от имени Тимофей (Тимош — уменьшительная форма).

Структура:

"Тимош" — основа (уменьшительная форма имени Тимофей)

"-енко" — распространенный украинский суффикс, означающий "сын" или "потомок"

Буквальное значение: Тимошенко можно перевести как "сын Тимофея" или "потомок Тимофея".

Фамилия эта наиболее распространена в центральной и восточной Украине.

В стране существуют и похожие родовые имена, такие как Тимощук, Тимченко, которые также происходят от имени Тимофей.

Фамилия стала широко известна благодаря некоторым публичным фигурам, например, Юлии Тимошенко — украинскому политику и бывшему премьер-министру Украины.

Родовое имя Савченко также имеет украинское происхождение и является одной из распространенных в Украине. Образовано оно от имени Савва.

Структура фамилии:

"Савч" — основа (производная от имени Савва)

"-енко" — типичный украинский суффикс, означающий "сын" или "потомок".

Буквальное значение: Савченко можно перевести как "сын Саввы" или "потомок Саввы".

Также как и фамилия Тимошенко, родовое имя Савченко широко распространено в центральных и восточных регионах Украины.

Существуют похожие фамилии, такие как Савчук, Саввин, Савин, которые также происходят от имени Савва.

Фамилия стала известна благодаря ряду публичных фигур, например, Надежде Савченко — украинской военнослужащей и политику.

Выходит, что оба родовых имени — Тимошенко и Савченко — произошли от мужских имен.

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