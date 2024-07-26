Не нардепом Бужанским единственным: сколько людей в Украине имеет эту фамилия и какая ее история

Существует несколько версий происхождения

Каждая фамилия в Украине имеет свою уникальность и носит историю. Людям в прошлых веках давали родовые имена по месту проживания, чертам характера или даже внешности.

"Телеграф" расскажет об истории фамилии скандального депутата Максима Бужинского, на которого "охотился" подозреваемый в убийстве Ирины Фарион.

Родовое имя Бужанского редкое, у него всего 58 человек. Об этом свидетельствуют данные с портала "Рідні". Больше всего носителей в Хмельницкой области.

История возникновения фамилии

Фамилия Бужанский имеет древние корни, и ее происхождение может быть связано с разными версиями. Одной из версий есть то, что фамилия происходит от географического названия. Возможно, что предки носителей этой фамилии жили в окрестностях реки Бужан или на ее берегах, и их потомки приняли название этого места как свою фамилию. Река с этим названием находится в России. Однако не исключено, что предки нардепа могли иметь украинские корни, ведь на Волыни есть село, но называется Бужаны.

Также существует версия, что фамилия Бужанский связана с профессией или родом занятий. Возможно, что предки первых носителей этой фамилии занимались каким-то видом работы или ремесла, которое имело отношение к реке Бужану или району, где они жили.

Еще одна версия свидетельствует, что фамилия Бужанский могла быть использована как прозвище, характеризующее какие-то особенности или качества человека. Возможно, она пришла из диалекта или народного быта и стала фамилией из-за ее удачливости или оригинальности.

Ранее "Телеграф" уже рассказывал, что известно о нардепе Максиме Бужанском.