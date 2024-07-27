Похитители женских сердец: какие фамилии давали ловеласам в древности, найдите свое

Ваши предки могли быть настоящими соблазнителями

Украинские фамилии имеют разное происхождение и в основном они образовывались от определенных черт людей. Так, были родовые имена, которые давали ловеласам и соблазнителям, или тем, кто любил деньги.

По данным портала "Рідні" фамилии, которые давали похитителям женских сердец, были довольно распространены. Их получали мужчины, которые долго не женились и имели соответствующую репутацию в обществе.

Так, более 15 тысяч человек имеют родовое имя Бабій и производное от него Бабійчук примерно 3000 человек.

Фамилии, которые дали ловеласам и соблазнителям в древности и их распространенность:

Кохан носят более 5 тисяч людей;

Коханюк — 890 носителей;

Коханевич — 1130;

Коханець — 511 носителей;

Жеребецький — 528 носителей;

Жеребець — 321;

Любимов — 535 носителей.

Среди этих фамилий выделяют и менее распространенные:

Огир — 209 носителя,

Розпутня — 231,

Розпутній — 195,

Потіпака — 72,

Паплюга — 32,

Кокоткіна — 78;

Кокоткін — 54,

Гріховодова — 15,

Гріховодов — 7,

Повійчук — 44,

Залицяйло — 10,

Безпутній — 7.

Напомним, что есть среди украинских родовых имен и те, которые давали модникам и тем, кто любил хорошо одеваться. Среди самых распространенных – Чепурко, Модный и Модников.

Ранее "Телеграф" писал о самых редких украинских фамилиях. Их носит менее тысячи человек. У таких людей фактически нет однофамильцев.