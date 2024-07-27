Похитители женских сердец: какие фамилии давали ловеласам в древности, найдите свое
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Ваши предки могли быть настоящими соблазнителями
Украинские фамилии имеют разное происхождение и в основном они образовывались от определенных черт людей. Так, были родовые имена, которые давали ловеласам и соблазнителям, или тем, кто любил деньги.
По данным портала "Рідні" фамилии, которые давали похитителям женских сердец, были довольно распространены. Их получали мужчины, которые долго не женились и имели соответствующую репутацию в обществе.
Так, более 15 тысяч человек имеют родовое имя Бабій и производное от него Бабійчук примерно 3000 человек.
Фамилии, которые дали ловеласам и соблазнителям в древности и их распространенность:
- Кохан носят более 5 тисяч людей;
- Коханюк — 890 носителей;
- Коханевич — 1130;
- Коханець — 511 носителей;
- Жеребецький — 528 носителей;
- Жеребець — 321;
- Любимов — 535 носителей.
Среди этих фамилий выделяют и менее распространенные:
- Огир — 209 носителя,
- Розпутня — 231,
- Розпутній — 195,
- Потіпака — 72,
- Паплюга — 32,
- Кокоткіна — 78;
- Кокоткін — 54,
- Гріховодова — 15,
- Гріховодов — 7,
- Повійчук — 44,
- Залицяйло — 10,
- Безпутній — 7.
Напомним, что есть среди украинских родовых имен и те, которые давали модникам и тем, кто любил хорошо одеваться. Среди самых распространенных – Чепурко, Модный и Модников.
Ранее "Телеграф" писал о самых редких украинских фамилиях. Их носит менее тысячи человек. У таких людей фактически нет однофамильцев.