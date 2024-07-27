Укр

Похитители женских сердец: какие фамилии давали ловеласам в древности, найдите свое

Автор
Татьяна Крутякова Татьяна Крутякова
Дата публикации
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Автор
Украинец Новость обновлена 27 июля 2024, 18:24
Украинец. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Ваши предки могли быть настоящими соблазнителями

Украинские фамилии имеют разное происхождение и в основном они образовывались от определенных черт людей. Так, были родовые имена, которые давали ловеласам и соблазнителям, или тем, кто любил деньги.

По данным портала "Рідні" фамилии, которые давали похитителям женских сердец, были довольно распространены. Их получали мужчины, которые долго не женились и имели соответствующую репутацию в обществе.

Так, более 15 тысяч человек имеют родовое имя Бабій и производное от него Бабійчук примерно 3000 человек.

Фамилии, которые дали ловеласам и соблазнителям в древности и их распространенность:

  • Кохан носят более 5 тисяч людей;
  • Коханюк — 890 носителей;
  • Коханевич — 1130;
  • Коханець — 511 носителей;
  • Жеребецький — 528 носителей;
  • Жеребець — 321;
  • Любимов — 535 носителей.

Среди этих фамилий выделяют и менее распространенные:

  • Огир — 209 носителя,
  • Розпутня — 231,
  • Розпутній — 195,
  • Потіпака — 72,
  • Паплюга — 32,
  • Кокоткіна — 78;
  • Кокоткін — 54,
  • Гріховодова — 15,
  • Гріховодов — 7,
  • Повійчук — 44,
  • Залицяйло — 10,
  • Безпутній — 7.

Напомним, что есть среди украинских родовых имен и те, которые давали модникам и тем, кто любил хорошо одеваться. Среди самых распространенных – Чепурко, Модный и Модников.

Ранее "Телеграф" писал о самых редких украинских фамилиях. Их носит менее тысячи человек. У таких людей фактически нет однофамильцев.

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#Фамилия #Происхождение #Украинское