Какую музыку любила слушать Ирина Фарион: ответ удивит

В сети есть несколько высказываний филолога о ее музыкальных предпочтениях

Языковед и бывший народный депутат Украины Ирина Фарион, которую убили выстрелом в висок во Львове 19 июля, при жизни любила слушать рок. Она рассказывала об одной украинской группе, которой отдает предпочтение.

"Телеграф" собрал в сети информацию о музыкальном вкусе Ирины Фарион и о том, что она рассказывала о музыке. Так, в интервью изданию "Українські новини" в апреле 2024 года Фарион отметила, что любит слушать украинский рок.

"Андрей Среда "Кому вниз", — добавила Фарион.

Отметим, что группа "Кому вниз" была создана в Киеве в 1988 году. Первые записи группы представляют собой постпанк с отдельными элементами дарквейва. С 1990 года, музыка группы изменилась в сторону индустриального рока. Лидер группы — Андрей Середа.

В еще одном интервью она призналась, что абсолютно не слушает русскоязычную музыку. Экс-депутат рассказывала историю про своего брата, который уже на небесах. Когда он приехал в Харьков и поселился в общежитии, он писал маме письмо с таким текстом:

"Мама, ты не представляешь, какую они слушают музыку. У них тут российская музыка звучит. Что-то там: "голубая лента, голубой вагон…".

При этом, Ирина Фарион на одной из радиостанций раскритиковала Alyona Alyona и Jerry Heil после их победы в Нацотборе на "Евровидении-2024". Она пренебрежительно назвала девушке "те две" и отметила, что ее вообще не интересует "Евровидение", но при этом добавила:

"Я вообще не воспринимаю тех двоих, которых отправили на "Евровидение". Я не интересуюсь тем конкурсом, но когда мне лезет в ленту моего Facebook какая-то странная идентификация — Аlyona Аlyona. А потом выясняется, что она Алена Аль-Каида. А вторая, какая-то вообще, я не знаю, что это за название. Jerry Heil? Ну это просто финал".

Она также добавила, что не слушает поп-музыку, поэтому ей безразлично "Евровидение".

Напомним, 22 июля во Львове состоялось прощание с языковедом и бывшим народным депутатом Ириной Фарион. На месте побывал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Сотни людей пришли в Гарнизонный храм святых апостолов Петра и Павла в центре Львова.