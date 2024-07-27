"Его используют": мать подозреваемого в убийстве Фарион выступила с заявлениями

Ничего подозрительно в поведении сына женщина не замечала

Мать подозреваемого в убийстве языковеда Ирины Фарион Вячеслава Зинченко, который не признает своей вины, рассказала о сыне. Она не верит, что он мог совершить это преступление.

С Еленой Зинченко поговорило издание "Інформатор Україна". Она считает, что сына используют.

"Его, кажется, используют. Это так. А зачем, я не знаю. Когда здесь были следователи (при задержании дома – ред.), то, по моему мнению, они также так не считали", — сказала женщина.

Она добавила, что сначала следователи были уверены в виновности Вячеслава. Однако после обыска и допроса у них возникли сомнения. К тому же, по словам женщины, Владислав провел во Львове меньше двух недель.

"Сначала говорили (в СМИ, когда разыскивали преступника – ред.), что парень приходил [к дому Ирины Фарион] две-три недели, то это вообще не о моем сыне. Потому что я знаю, что он уехал в понедельник (8 июля) в 18 часов из Днепра, а возвращался из Львова в воскресенье днем ​​(21 июля). Я здесь его в Днепре возила на процедуры. Это также могут доказать. То есть он был там (во Львове – ред.) менее двух недель вообще с поездками", — рассказала Елена.

По словам матери, ничего подозрительного в поведении сына в последнее время не было. Он планировал с 10 августа пойти на курсы водителей.

Елена рассказала, что сама начала интересоваться Ириной Фарион только после ее громкого убийства. Сын тоже никогда не упоминал языковеда в разговорах с матерью.

"Я знаю, что к языковому вопросу у него нормальное отношение. То есть, здесь нет такого мотива", — уверена женщина.

Кроме того, по ее словам, рост ее сына — около 1 метра 85 сантиметров, а свидетели говорили, что рост стрелявшего в Фарион — 170-180 см. На фото парня в очках и панаме женщина своего сына не узнала.

Елена рассказала, что Владислав хотел стать военным, он закончил курсы операторов БПЛА. Отец парня на фронте и он тоже хотел защищать Украину.

"Он поддерживал военных и сам искал, куда ему пойти. Но мой муж и некоторые его знакомые отговаривали. Ему только исполнилось 18, а он уже… хотел добровольцем уходить. И он сказал, что после поездки во Львов решит, пойдет ли он добровольцем, или не пойдет", — сказала она.

Женщина добавила, что у Владислава не было оружия и стрелять, насколько ей известно, он не учился. Парень учится на журналиста.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что отец Вячеслава тоже заявил, что его сын — патриот и у него не было мотивов для убийства Фарион. Заместитель главы Национальной полиции Андрей Небитов, который общался с подозреваемым, подтвердил, что он "абсолютно проукраинский".