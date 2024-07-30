Яку музику любила слухати Ірина Фаріон: відповідь здивує

У мережі є кілька висловлювань філолога про її музичні уподобання

Мовник і колишній народний депутат України Ірина Фаріон, яку вбили пострілом у скроню у Львові 19 липня, за життя любила слухати рок. Вона розповідала про одну українську групу, якій віддає перевагу.

"Телеграф" зібрав у мережі інформацію про музичний смак Ірини Фаріон та про те, що вона розповідала про музику. Так, в інтерв’ю виданню "Українські новини" у квітні 2024 року Фаріон зазначила, що любить слухати український рок.

"Андрій Середа — "Кому вниз", — додала Фаріон.

Зазначимо, що гурт "Кому вниз" був створений у Києві 1988 року. Перші записи групи є постпанком з окремими елементами дарквейву. З 1990 року музика гурту змінилася у бік індустріального року. Лідер групи – Андрій Середа.

Ще в одному інтерв’ю вона зізналася, що абсолютно не слухає російськомовну музику. Ексдепутат розповідала історію про свого брата, який уже на небі. Коли він приїхав до Харкова та оселився в гуртожитку, він писав мамі листа з таким текстом:

"Мамо, ти не уявляєш, яку вони слухають музику. У них тут російська музика звучить. Щось там: "голубая лента, голубой вагон…".

При цьому Ірина Фаріон на одній із радіостанцій розкритикувала Alyona Alyona та Jerry Heil після їх перемоги у Нацвідборі на "Євробаченні-2024". Вона зневажливо назвала дівчині "ті дві" та зазначила, що її взагалі не цікавить "Євробачення", але при цьому додала:

"Я взагалі не сприймаю тих двох, яких відправили на "Євробачення". Я не цікавлюся тим конкурсом, але коли мені лізе у стрічку мого Facebook якась дивна ідентифікація — Аlyona Аlyona. А потім з’ясовується, що вона Альона Аль-Каїда. А друга, якась взагалі, я не знаю, що це за назва. Jerry Heil? Ну це просто фінал".

Вона також додала, що не слухає поп-музику, тож їй байдуже "Євробачення".

Нагадаємо, 22 липня у Львові відбулося прощання з мовознавцем та колишнім народним депутатом Іриною Фаріон. На місці побував кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Сотні людей прийшли до Гарнізонного храму святих апостолів Петра та Павла у центрі Львова.