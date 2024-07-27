"В честь Великой Украинки": с Ириной Фарион выпустили марку (фото)

В погашении марки приняла участие семья языковеда

На девятый день после убийства известного языковеда и филолога Ирины Фарион, в Украине выпустили марку в ее честь. Торжественное погашение прошло в субботу, 27 июля.

Об этом сообщил свободовец Андриан Гутник. Сообщение сделал в своем Facebook.

"Укрпочта на 9 день после убийства Ирины Фарион выпустила марку в честь Великой Украинки", — написал он.

Судя по фотографиям, участие в погашении марки также приняли дочь, внуки и зять Ирины.

Большей информации о мероприятии Андриан Гутник не предоставил.

Отметим, что в то же время официально "Укрпочта" не сообщала о выпуске марки в честь госпожи Фарион. Поэтому, не исключено, что ее могли выпустить в рамках проекта "Собственная марка", позволяющего любому заказать собственную почтовую продукцию с нужным дизайном.

К слову, ранее во Львовском городском совете предложили назвать в честь языковеда одну из улиц города. Какой улице могут дать ее имя — будут решать вместе с ее семьей.

Напомним, 19 июля в Ирину Фарион стреляли. Врачи боролись за жизнь женщины несколько часов, однако ее состояние было тяжелым. Биологическая смерть наступила в 23:20.

В четверг, 25 июля, в Днепре задержали юношу, подозреваемого в покушении и убийстве языковеда. 18-летнего парня искали 5 дней. В настоящее время продолжаются следственные действия, а подозреваемый находится под стражей.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что подозреваемому в убийстве Ирины Фарион избрали меру пресечения, но защита будет готовить апелляцию.