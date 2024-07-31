Грозит очень суровое наказание: подросток пытался поджечь ТЦК в Винницкой области (фото)

Подозреваемому грозит суровое наказание

В Винницкой области молодой человек пытался поджечь здание военкомата. Он действовал по указке российской ФСБ.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ. По данным правоохранителей, речь идет о 17-летнем жителе Одессы. Уже установлено, что он был завербован вражеской спецслужбой весной 2024 года. Тогда парень искал варианты быстрого заработка в интернете, где и опубликовал свое резюме. На него откликнулся представитель ФСБ, который предложил молодому человеку за деньги совершать поджоги объектов военной инфраструктуры и автомобилей украинских защитников.

"После "тестовых" задач в виде фотофиксации локаций Сил обороны в портовом городе оккупанты "отправили" своего приспешника в Винницкую область. Там диверсант должен был поджечь здание ТЦК", — выяснила СБУ.

Прибыв в регион, мужчина бросил "коктейль Молотова" в стену военкомата и снял возгорание на камеру собственного телефона. Однако правоохранители задержали его "по горячим следам".

Как выяснилось, после поджогов в Винницкой области 17-летний парень должен был продолжить свое дело уже в Житомире.

"Во время обысков у фигуранта изъята самодельная зажигательная смесь и мобильный телефон, который он использовал для съемки преступления и общения с агрессором", — говорится в сообщении.

В настоящий момент фигуранту уже сообщили о подозрении. Теперь ему грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы.

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