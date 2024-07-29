Серия поджогов продолжается: в Киеве сожгли медэвак 3 ОШБр (фото)

Аморальный поступок зафиксировала камера

В Украине продолжается серия поджогов авто военных: после задержания молодых людей в Одессе стало известно, что в Киеве неизвестные уничтожили эвакуационный автомобиль медслужбы 3-й отдельной штурмовой бригады (ОШБр). Их зафиксировала камера.

Сожженный медэвак обнаружили утром 29 июля на стоянке. Об этом в соцсети написала руководительница медицинской службы 3 ОШБр Виктория Ковач.

В Киеве сожгли медэвак Третьей ОШБр

"Сегодня утром мы получили сообщение, что машина, которая ожидала ремонта в Киеве, была найдена сгоревшей, а на видеофиксации зарегистрированы три человека, которые ее сначала облили жидкостью, а затем подожгли", ― написала военная.

Лица, сделавшие это за вознаграждение, не только лишили военных транспорта для эвакуации, но и уничтожили машину, на которую собирали деньги волонтеры. Этим действием они снизили обороноспособность войска.

"Скажу о моральной стороне этой ситуации. Точнее ― антиморальной. Животные, которые это сделали, скорее всего, получили вознаграждение за такое действие. Они сожгли медэвак, который эвакуировал немалое количество раненых и после ремонта должен был продолжать это делать. Эта машина была куплена за средства, собранные волонтерами. То есть трое дегенератов своим поджогом не просто снижают боеспособность войска, но опосредованно убивают своих сограждан, которых нечем будет эвакуировать. Также они плюют на других сограждан, вкладывающих свои средства для покупки этого авто", ― написала военная.

Ковач написала, что хотела бы встретиться с поджигателями "минут на 30". При этом она категорически против, чтобы их наказывали мобилизацией.

"Заслуживают ли они наказания в виде лишения свободы? Вопрос риторический.

Нужно ли их наказывать в формате призыва в армию? Категорически нет. Потому что сегодня они в тылу машину поджигают, а завтра на поле боя предают штурмовую группу, подставляя ее риску", — написала Ковач.

Отметим, что в последние месяцы неизвестные поджигают автомобили военных в разных городах Украины. Такие "заказы" делают из РФ. В некоторых случаях поджигателей удается идентифицировать и задержать, как это было в Одессе. Молодые люди планировали уничтожить 15 машин военных, а теперь проведут до 8 лет в тюрьме.

Иногда ситуация доходит до курьеза. Так, в Одессе мужчина хотел сжечь бус ТЦК. Вместо этого он уничтожил квестовый автобус.

"Телеграф" ранее сообщал, что в Киевской области неизвестные подожгли несколько машин. Внешне они напоминали авто военных.