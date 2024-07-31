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Загрожує дуже суворе покарання: підліток намагався підпалити ТЦК у Вінницькій області (фото)

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
Дата публікації
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Автор
Палій затриманий Новина оновлена 31 липня 2024, 11:51
Палій затриманий. Фото СБУ

Підозрюваному загрожує суворе покарання

На Вінниччині молодик намагався підпалити будівлю військкомату. Він діяв за вказівкою російської ФСБ.

Про це повідомляє пресслужба СБУ. За даними правоохоронців, йдеться про 17-річного мешканця Одеси. Вже встановлено, що він був завербований ворожою спецслужбою навесні 2024 року. Тоді хлопець шукав варіанти швидкого заробітку в інтернеті, де опублікував своє резюме. На нього відгукнувся представник ФСБ, який запропонував молодику за гроші здійснювати підпали об’єктів військової інфраструктури та автомобілів українських захисників.

"Після "тестових" завдань у вигляді фотофіксації локацій Сил оборони у портовому місті окупанти "відрядили" свого поплічника на Вінниччину. Там диверсант мав підпалити будівлю ТЦК. ", — з’ясувала СБУ.

Прибувши в регіон, чоловік кинув "коктейль Молотова" у стіну військкомату і зняв спалах на камеру власного телефону. Проте правоохоронці затримали його "по гарячим слідам".

Як з’ясувалося, після підпалів на Вінниччині 17-річний хлопець мав продовжити свою справу вже у Житомирі.

"Під час обшуків у фігуранта вилучено саморобну запалювальну суміш та мобільний телефон, який він використовував для фільмування злочину та спілкування з агресором", — йдеться у повідомленні.

Наразі фігуранту вже повідомили про підозру. Тепер йому загрожує покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Києві спалили медевак 3 ОШБр.

Теги:
#Україна #Підпал #ТЦК