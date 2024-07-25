ГУР устроило в России "цифровой апокалипсис": кто попал под раздачу в этот раз

Операция еще продолжается

Киберспециалисты Главного управления разведки Минобороны Украины провели масштабную атаку на российскую банковскую систему. На третьи сутки с начала операции к перечню целей добавились новые банки и платежные сервисы, социальные сети, мессенджеры и развлекательные ресурсы.

Об этом сообщил источник "Телеграфа" в ГУР МОУ. Отмечается, что под ударом находятся крупнейшие российские банковские учреждения, в частности Альфа банк, СебрБанк, Райффайзен банк, ВТБ Банк, РСХБ Банк, Росбанк, Газпромбанк, Т-Банк и иБанк.

По данным источников, на второй день атаки к этому перечню добавились Прмсвязьбанк и Почта Банк, а также российский интернет-сервис для размещения объявлений о товарах, недвижимости, резюме и вакансиях "Авито". В четверг, 25 июля, также были поражены российская соцсеть VK, мессенджер Discord, "Система быстрых платежей "СБП", Национальная система платежных карт "НСПК" и ресурс кино-видео просмотра Lampa.

Отдельные финансовые учреждения, в частности Альфа Банк, сначала отрицали, что сбой связан с внешним вмешательством. Однако остальные банки, в том числе и ВТБ, признали, что пытаются справиться с "масштабной DDOS-атакой, спланированной из-за границы" и преодолеть ее последствия. Однако онлайн-сервисы финансовых учреждений по всей России уже третьи сутки либо не работают вовсе, либо работают нестабильно и с ошибками.

Отмечается, что поэтому клиенты по всей России не могут зайти в личные кабинеты, осуществить оплату услуг, оплатить пользование общественным транспортом и совершить какие-либо другие финансовые операции. Ситуацию усложняет и нестабильная работа интернет-провайдеров, в частности, Билайна, МегаФона, МТС, Теле2 и Ростелекома — они также атакованы украинскими киберспециалистами.

Как отмечают вражеские СМИ, хакеры действуют по привычной схеме: сканируют инфраструктуру жертв, находят уязвимые места и после этого наносят удар. Сообщается, что полноценно пользоваться сервисами банков не могут пользователи на всей территории РФ. Некоторые российские медиа называют нынешние события "интернет-апокалипсисом" и признают, что до сих пор не сталкивались с подобными по мощности киберударами.

Следует отметить, что масштабная кибератака началась еще утром 23 июля. В результате удара прекратилась или значительно усложнилась работа платежных систем, мобильных приложений банков, личных кабинетов, системы оплаты услуг в общественном транспорте. По данным источников в ГУР МОУ, операция против финансовых учреждений государства-агрессора продолжается.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в конце июня крупнейшие интернет-провайдеры оккупированного Крыма подверглись масштабной кибератаке. Оккупационная администрация предупреждала местных жителей о том, что доступ к интернету ограничен или недоступен.