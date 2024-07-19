"Исключать не можем": в ГУР прокомментировали аварию на Ростовской АЭС тревожным заявлением

Россия — закрытое государство, где нередко замалчивают данные о техногенных проблемах

Украинская разведка следит за ситуацией, которая произошла на Ростовской АЭС в России. Информация, которую распространяют россияне об этом происшествии, требуют тщательной проверки.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона. По его словам, верить информации из российских пабликов не стоит.

"Конечно, все украинцы и мы с вами с нетерпением ждем хорошие новости что там еще будет гореть на территории РФ. Но проверяем, следим, следим. Ну понятно, что те информации, которые распространяются из российских пабликов, — надо очень внимательно к этому относиться и делить на несколько порядков", — рассказал Юсов.

Он подчеркнул, что Россия является закрытым государством и нередко замалчивают данные о техногенных проблемах. В пример он привел Чернобыль и замалчивание аварии на ЧАЭС.

"Исключать проблемы такого порядка мы не можем и говорить полностью сегодня что "это не так" — нет для этого оснований. Проверять должны. То, что режим Путина может скрывать правду от собственных граждан, от международного сообщества о каких-то серьезных проблемах в энергетической сфере — да, может. Такова природа диктатуры, но правду все равно мы узнаем", — подчеркнул Юсов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что что случилось на Ростовской АЭС и почему россияне уже начинают паниковать в соцсетях.