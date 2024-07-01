"Самая мощная в истории": российские провайдеры не могут оправиться от кибератаки ГУР

Больше всего досталось провайдерам в Крыму

По меньшей мере 250 тысяч абонентов на временно оккупированных территориях Украины и в Крыму остались без связи в конце мая из-за масштабной кибератаки, осуществленной специалистами Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО). Представители российских провайдеров называют ее самой мощной DDos-атакой, с которой им когда-нибудь приходилось сталкиваться.

По словам генерального директора одного из российских операторов связи Ивана Зимы, только на частичное восстановление связи провайдерам понадобилось не менее 16 часов. Но значительная часть абонентов оставалась без связи более двух суток.

Как отмечают сами представители провайдеров, они испытывали трудности в коммуникации с абонентами во время восстановления связи. Опасаясь традиционного мошенничества, абоненты отказывались предоставлять операторам свою актуальную контактную информацию, а 20% абонентов отказались от модернизации сетевого оборудования, что в будущем могло бы защитить их от дальнейших атак.

В результате мощной атаки провайдерам пришлось привлекать сотни дополнительных технических специалистов для обработки многочисленных обращений клиентов.

Отмечается, что одним из самых пострадавших провайдеров стал телеком-оператор "Миранда-медиа". Ведь его абоненты не только не имели доступа к связи, но и не могли произвести оплату за услуги из-за поражения биллинг-системы.

Пользователи "Миранды-медиа" (которая работает на оккупированных территориях под брендом "Миртелеком") не могли воспользоваться доступом к сети в Крыму, а также на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей. К тому же, значительно пострадали сети российского провайдера "Фарлайн", прежде всего на территории Крыма.

Напомним, что подобные атаки продолжились и в июне. Под ударом в частности оказались сети все той же "Миранда-медиа", серверы пропагандистских СМИ, серверы местных органов оккупационной власти, контакт-центры, системы регистрации и контроля движения на Керченском мосту, ресурсы и сетевая инфраструктура аэропортов, платежные системы. Это привело к прекращению работы кассовых аппаратов в ряде городов на территории оккупированного Крыма, задержке многих авиарейсов, возникновению значительных пробок на Крымском мосту.

Ранее "Телеграф" писал, что глава ГУР Кирилл Буданов назвал рецепт уничтожения Крымского моста.