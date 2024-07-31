Подозреваемого в убийстве Фарион отпустят? Адвокат рассказал, что не так с доказательствами

Зинченко мог приезжать во Львов с другими целями

Адвокат подозреваемого в убийстве Ирины Фарион Вячеслава Зинченко оценил совокупность доказательств по делу против своего клиента и заявил о том, что они сомнительны. По его словам, в этом случае такого понятия как совокупность улик вообще нет.

Такое заявление Игорь Сулима сделал в интервью "Українським новинам". Заявил, что никаких железобетонных доказательств против Зинченко у следствия просто нет.

"По моему мнению, доказательства сомнительны. В таких делах доказательства должны быть железобетонные… Кроме объяснений свидетелей, ни один из которых не указывает на Вячеслава, есть ряд других противоречий – рост и прочее. Все что есть, то это снимки, якобы подтверждающие, что он там проходил… Да, на фото и видео видно, что идет человек. Извините, но у нас свобода передвижения", — сказал адвокат.

Следствие говорит, что подозреваемый неоднократно приезжал во Львов и готовился к преступлению. Однако, как утверждает адвокат, цели приезда Зинченко были другими.

"Он приезжал с другой целью. Он окончил школу по специальности — оператор дрона, имеет соответствующий сертификат и приезжал во Львов именно по этому вопросу. Во Львове есть школа, где учат операторов дронов. Я говорил с его мамой, которая говорит, что он брался". идти воевать. Почему-то сторона обвинения не обращает внимания", — сказал адвокат.

В день, когда убили Ирину Фарион, как утверждает Сулима, подозреваемый Зинченко находился во Львове, потому что якобы собирался с ребятами, с которыми он учился в школе дронов, ехать в Тернополь.

"Вот вам доказательная база. Нет ни пистолета, ни вещей нет, ничего нет. Что касается записей с видеокамер, то, по-моему, там два разных человека ходит. Один ходит как гоблин, извините, как обезьяна такая с размашистыми руками, а другой как обычный человек", — заявил адвокат.

По мнению Сулимы, в конце концов, Зинченко даже могут выпустить из-под стражи.

"Не исключаю абсолютно. Прямых доказательств его участия в этом убийстве нет вообще. Если он скажет, что он этого не делал, то я не знаю, какие усилия должно приложить следствие, чтобы доказать, что именно он стрелял", — заключил адвокат.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в суде избрали меру пресечения подозреваемому в убийстве Ирины Фарион.