Дочь Фарион могут наказать за угрозы подозреваемому, предупредил адвокат Зинченко

Он заявил, что будет требовать видеозапись угроз, если она есть

За то, что дочь убитой Ирины Фарион в суде набросилась с угрозами и проклятиями на подозреваемого в убийстве матери 18-летнего Вячеслава Зинченко, ей может грозить уголовное дело. Фактически слова Софии Семчишин — это угрозы убийством и расправой.

"За это ее можно привлечь к ответственности. Извините, но за угрозы убийством и расправой можно привлечь к ответственности. Пусть при мне это скажет. Против нее будет возбуждено уголовное дело. Если есть видеозапись с угрозами, то я истребую ее", — заявил адвокат Зинченко Игорь Сулима в разговоре с изданием "Українські новини".

Напомним, во время избрания меры пресечения парню, который, кстати, не признал своей вины, Семчишин набросилась на подозреваемого с обвинениями и угрозами. В частности, она заявила "ты умрешь в тюрьме. Мы сделаем все", а также кричала, что Зинченко "вырвал сердце целой нации" и называла его "падлюка последняя".

Хотя эмоции Софии понять можно, большинство украинцев отрицательно восприняли ее истерическое поведение в суде. Людям не понравились угрозы и оскорбления в сторону того, чья вина еще даже не доказана. Украинцы считают, что взрослая женщина, которой является дочь Фарион, должна, все же, сдерживать свои эмоции.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно об адвокате Зинченко, Игоре Сулиме. Ранее он неоднократно защищал людей, подозреваемых в измене и коллаборантстве.