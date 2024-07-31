Підозрюваного у вбивстві Фаріон відпустять? Адвокат розповів, що не так з доказами

Зінченко міг приїжджати до Львова з іншими цілями

Адвокат підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон В’ячеслава Зінченка оцінив сукупність доказів у справі проти свого клієнта і заявив про те, що вони сумнівні. За його словами, в цьому випадку такого поняття як сукупність доказів взагалі немає.

Таку заяву Ігор Сулима зробив в інтерв’ю "Українським новинам". Заявив, що жодних залізобетонних доказів проти Зінченка у слідства просто немає.

"На мою думку, докази сумнівні. В таких справах докази мають бути залізобетонні… Крім пояснень свідків, жоден з яких не вказує на В’ячеслава, є ряд інших суперечностей – зріст та інше. Все що є, то це знімки, які нібито підтверджують, що він там проходив… Так, на фото і відео видно, що йде людина. Вибачте, але у нас свобода пересування", — мовив адвокат.

Слідство каже, що підозрюваний неодноразово приїжджав до Львову та готувався до злочину. Проте, як стверджує адвокат, цілі приїзду Зінченка були іншими.

"Він приїжджав з іншою метою. Він закінчив школу за спеціальністю — оператор дрона, має відповідний сертифікат і приїжджав до Львова саме через це питання. У Львові є школа, де навчають операторів дронів. Я говорив з його мамою, яка каже, що він брався йти воювати. Чомусь на це сторона обвинувачення не звертає увагу", — мовив адвокат.

В день коли вбили Ірину Фаріон, як стверджує Сулима, підозрюваний Зінченко знаходився у Львові, бо нібито збирався разом з хлопцями, з якими він навчався у школі дронів, їхати до Тернополя.

"Ось вам доказова база. Немає ні пістолета, ні речей немає, нічого немає. Щодо записів з відеокамер, то, як на мене, там дві різні особи ходить. Одна ходить як гоблін, вибачте, як мавпа така з розмашистими руками, а інша як звичайна людина", — заявив адвокат.

На думку Суліми, зрештою Зінченка навіть можуть випустити з-під варти.

"Не виключаю абсолютно. Прямих доказів участі його в цьому вбивстві немає взагалі. Якщо він скаже, що він цього не робив, то я не знаю, які зусилля має докласти слідство, щоб довести, що саме він стріляв", — насамкінець заявив адвокат.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що у суді обрали запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Ірини Фаріон.