Штрафы от ТЦК начнут приходить уже в августе? Юрист спрогнозировал дату

Первыми повестки на прохождение ВВК получат те, кто обновил данные

До 16 июля все военнообязанные в Украине должны были обновить свои военно-учетные данные. Тем, кто этого не сделал, грозят немалые штрафы. Юрист рассказал, когда их начнут выписывать.

Уклонистам — тем, кто не обновил данные и тем, кто проигнорировал повестку, могут выписать штраф размером от 17 000 до 25 500 гривен. Первые из них могут быть уже в августе, рассказал "ТСН" адвокат Роман Симутин.

"В конце августа, где-то после 20 числа. Если кому-то уже отправили повестки после 16 июля, то в конце августа можно ожидать первые постановления", — прогнозирует он.

Симутин считает, что первыми, скорее всего, повестки на прохождение военно-врачебной комиссии получат те, кто обновил свои данные и при этом не имеет бронирования либо права на отсрочку. Однако вызовут на ВЛК не всех таких военнообязанных.

"Получат повестки не все. Данные обновили более 4 миллионов 600 тысяч военнообязанных. Половина может иметь отсрочки, инвалидность, троих детей. У определенного количества есть бронирование. Остается около 1,5 миллиона, которые якобы не имеют никаких оснований. Не исключено, что тем, кто не имеет отсрочки и бронирования – им придут повестки", – пояснил Симутин.

Он добавил, что в случаях, когда мужчина не обновил свои данные и при этом по нему нет информации в реестре "Оберег", сотрудники ТЦК будут поднимать бумажное дело и вручную выписывать повестку. Также такого человека могут задержать при проверке на улице.

Ранее "Телеграф" рассказывал, могут ли представители военкомата задерживать мужчин на улицах и доставлять их в ТЦК. Ответ дали юристы.