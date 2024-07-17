Время на обновление данных вышло: военнообязанные украинцы получили сообщение в "Резерв +"

Многие получили уведомление 17 июля

По истечению 60-дневного срока, который был отведен на обновление данных, военнообязанным украинцам в приложении "Резерв+" пришло уведомление. Граждан поблагодарили за их ответственность и вовремя выполненную задачу согласно новому закону о мобилизации.

Об этом на своей странице в Facebook написал кандидат исторических наук, специалист в области истории Древней Руси, европейского средневековья Андрей Плахонин. Он также прикрепил скриншот из приложения с сообщением, которое ему пришло.

"Данные успешно обновлены. И вы сделали это до 16 июля. Ценим вашу ответственность", — говорится в тексте уведомления в "Резерв+".

В комментариях под постом Андрея Плахонина пользователи сети отметили, что также получили подобные уведомления сегодня, хотя свои данные обновляли еще некоторое время назад.

При этом некоторые подчеркнули, что после этого нужно заново идентифицироваться.

Можно ли обновить данные после 16 июля

Заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития Екатерина Черногоренко объяснила, что даже после 16 июля военнообязанные украинцы смогут в дальнейшем обновлять свои данные любым удобным способом. Об этом пишет ТСН.

"Если 17 июля контактные данные обновлены не будут, то руководители ТЦК смогут рассматривать это как нарушение и налагать административные взыскания. Поэтому мы предлагаем нашим гражданам не ожидать необходимости уплачивать штрафы, а сделать обновление данных через "Резерв+", — пояснила Черногоренко.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что адвокат Сергей Старенький рассказал, какая есть уважительная причина для необновления данных до 16 июля.