Штрафи від ТЦК почнуть приходити вже у серпні? Юрист спрогнозував дату

Першими повістки на проходження ВВК отримають ті, хто оновив дані

До 16 липня всі військовозобов’язані в Україні мали оновити свої військово-облікові дані. Тим, хто цього не зробив, загрожують чималі штрафи. Юрист розповів, коли їх почнуть виписувати.

Ухилянтам — тим, хто не оновив дані та тим, хто проігнорував повістку, можуть виписати штраф від 17 000 до 25 500 гривень. Перші з них можуть бути вже у серпні, розповів адвокат Роман Симутін.

"Наприкінці серпня, десь після 20 числа. Якщо комусь уже відправили повістки після 16 липня, то наприкінці серпня очікуються перші постанови", — прогнозує він.

Симутін вважає, що першими, швидше за все, повістки на проходження військово-лікарської комісії отримають ті, хто оновив свої дані й при цьому не має бронювання чи права на відстрочку. Проте викличуть на ВЛК не всіх таких військовозобов’язаних.

"Отримають повістки не всі. Дані оновили понад 4 мільйони 600 тисяч військовозобов’язаних. Половина може мати відстрочки, інвалідність, трьох дітей. У певної кількості є бронювання. Залишається близько 1,5 мільйона, які нібито не мають жодних підстав. Не виключено, що тим, хто не має відстрочки та бронювання – їм прийдуть повістки", – пояснив Сімутін.

Він додав, що у випадках, коли чоловік не оновив свої дані й при цьому щодо нього немає інформації в реєстрі "Оберіг", співробітники ТЦК підійматимуть паперову справу та вручну виписуватимуть повістку. Також таку людину можуть затримати під час перевірки на вулиці.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи можуть представники військкомату затримувати чоловіків на вулицях та доставляти їх до ТЦК. Відповідь дали юристи.