Экспресс доставка мужчин в ТЦК: могут ли это делать представители военкомата

В некоторых случаях лицо может нести административную или уголовную ответственность

В Украине во время общей мобилизации случаются моменты, когда ТЦК принудительно доставляют мужчин в военкоматы. Специалисты рассказали, законно ли это.

Согласно объяснению Бесплатной юридической помощи вместе с АрмияInform, представители ТЦК и СП не могут задерживать гражданина, а также забирать какие-либо его вещи, препятствовать общению с родственниками и изымать автомобиль. Им также запрещено применять силу против личности.

Военные могут мужчине предложить проехать в ТЦК, чтобы уточнить его данные. А вот задержать имеют право только полицейские.

"Если же человек отказывается, явно уклоняется от призыва, то работники ТЦК могут вызвать полицию. Или, если полицейский входит в состав группы оповещения, то он может проводить административное задержание и доставку гражданина в такой центр. Это регламентируется статьями 261 и 262 Кодекса Украины об административных правонарушениях", — объясняют специалисты.

В случае, если гражданин отказывается показывать свои документы или пытается сбежать от работников ТЦК, то ему грозит административная или уголовная ответственность.

Кроме того, во время отказа от повестки гражданином, военнослужащие должны составить акт об отказе, который подписывается не менее двух членов групп. После этого документы регистрируются в ТЦК и в дальнейшем полицейские, входящие в состав уведомления, могут задержать гражданина и привезти его в центр комплектования.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда с повесткой на руках можно не приходить в ТЦК.