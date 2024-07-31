Дружба России с Китаем поможет Украине: неожиданный прогноз по Трампу

Россия сейчас очень переплетена с Китаем, уверен эксперт

Сближение Пекина и Москвы может иметь неожиданные преимущества для Киева. Это может убедить команду Трампа признать Китай деструктивной силой в разных регионах, в частности, в Европе, где он поддерживает российскую агрессию.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал эксперт и управляющий директор Alliance for Securing Democracy при Немецком фонде Маршалла Дэвид Сальво. Полную версию читайте в материале: Станет ли избрание Трампа катастрофой для Украины? Интервью с американским экспертом

"Углубление связей между Китаем и Россией может сыграть в пользу Украины в том смысле, что это убедит администрацию Трампа, что Китай является злонамеренным игроком по многим разным направлениям, в том числе в Европе, где он помогает России вести войну. Что стоит продолжать поддерживать Украину, потому что Россия сейчас очень переплетена с Китаем экономически, дипломатически и геополитически", — сказал эксперт.

Сальво убежден в том, что авторитарные лидеры делают определенные выводы по всем действиям Запада, в том числе по реакции на российскую агрессию.

"В американском внешнеполитическом истеблишменте всегда раздается голос, говорящий: "Нам нужно просто фундаментально совершить разворот в сторону Азии и сосредоточиться на Китае". Но война России против Украины должна быть предупредительным знаком для этих людей. Авторитарные лидеры делают выводы из ответа Запада на российскую агрессию", — говорит эксперт.

По словам Сальво, китайские лидеры, учитывая реакцию Запада, могут, например, высчитывать действия США на попытки вернуть Тайвань.

"Это все связанные вопросы. Нельзя рассматривать их изолированно", — заметил Дэвид Сальво.

"Я надеюсь, что люди в лагере Трампа, настроенные воинственно против Китая, увидят, что злонамеренная деятельность КНР выходит за пределы Азии. Это фундаментальная угроза безопасности Европы и трансатлантического сообщества в целом. И если мы так обеспокоены Тайванем, то это еще одна причина, чтобы противостоять России в Украине", — заключил эксперт.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что кандидат в президенты США Дональд Трамп сказал в личном разговоре с Зеленским. Так, экс-президент США, а ныне кандидат заявил, что якобы "все решит".