Харрис может обойти Трампа в президентской гонке: CNN озвучил весомую причину

Тема абортов может быть ее преимуществом

Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис может обойти в гонке своего противника республиканца Дональда Трампа. Это произойдет, если она вернет критическую группу избирателей, отказавшихся от действующего президента Джо Байдена.

Сделать это она может, завоевав поддержку избирателей, которые согласны с ней по поводу легализации абортов. Об этом пишет CNN.

В некоторых аспектах Харрис действительно либеральнее Байдена. Тема абортов может стать для нее преимуществом, так как право на прерывание нежелательной беременности было важнейшим компонентом риторики демократов с самого начала этой кампании.

Следует заметить, что эту позицию Байден разделяет, но не может красноречиво о ней высказываться. Поэтому большая часть избирателей его не поддерживают. Кроме того, эти же представители электората испытывают опасения относительно возраста действующего президента.

Поскольку Харрис находится на вершине списка, демократы видят шанс переориентировать публику на эту проблему и восстановить свои позиции среди избирателей за право на аборт, которые заметно отошли от Байдена.

"Она способна говорить об этом так, как Байден, откровенно говоря, не мог", — сказала социолог-демократ Анна Гринберг, выражая распространенную точку зрения в партии.

CNN напоминает, что в 2020 году Байден получил около 75% голосов избирателей, поддерживающих легальность абортов. В 2022 году кандидаты от Демократической партии получили около 75% голосов от этой группы. Речь идет именно о тех избирателях, которые считают, что аборты должны быть законными "при всех или большинстве обстоятельств".

Учитывая высокий процент поддержки, эта группа избирателей была ключевой для успеха демократов.

Не умение Байдена говорить на эту тему привело к снижению поддержки среди части избирателей. Если Камала Харрис будет продолжать педалировать легализацию абортов, то изменений в политическом ландшафте не избежать.

Еще один не менее важный нюанс – кампания Трампа была построена на том, чтобы обыграть Байдена. С отказом действующего президента участвовать в гонке и приходим Харрис ситуация усложнилась.

Ранее "Телеграф" рассказал, почему Трамп может отказаться от дебатов с Гаррисом.