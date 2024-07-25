Захотел курить после переговоров: Кулеба назвал основной результат визита в Китай

Глава украинского МИД остался доволен встречей с китайским коллегой

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о деталях переговоров с китайским коллегой Ван И. По его словам, позиция по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины незыблема для Китая.

В интервью ТСН глава МИД Украины отметил, что такая позиция КНР очень важна. Кулеба объяснил, что уважение территориальной целостности является базовым принципом любого мирного урегулирования.

По словам Кулебы, глава китайского МИД во время встречи заявил, что в Украине нужен "справедливый и продолжительный мир". При этом Кулеба не ответил на вопрос, какой именно мир считает Китай "справедливым".

"Китай будет стоять только на стороне Китая. Те, кто считает, что он будет стоять на стороне Украины или РФ, глубоко заблуждаются. У нас была часть разговора, посвященная развитию наших двусторонних отношений в экономике и торговле", — отметил он.

Стоит отметить, что Кулеба не ответил на вопрос, будет ли Китай присутствовать на втором Саммите мира. Кроме того, он ушел от ответа на вопрос, говорили ли они с китайским коллегой о военной помощи КНР России.

В то же время Кулеба подчеркнул, что после этих переговоров "вышел довольным и с желанием перекурить". На уточняющий вопрос, перенервничал ли он в ходе переговоров, министр отметил, что "просто давно не курил".

Напомним, 24 июля Кулеба во время визита в КНР провел встречу со своим китайским коллегой Ван И. На ней, в частности, была поднята тема мирного урегулирования войны.