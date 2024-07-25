Бомбардировщики Китая и России летели в США? Страны НАТО подняли авиацию в воздух, все детали

Перехвачено два российских военных самолета Ту-95 и два китайских бомбардировщика H-6

Американские и канадские истребители перехватили возле побережья Аляски несколько российских и китайских бомбардировщиков. Это произошло в среду, 24 июля.

Как сообщило Североамериканское командование воздушно-космической обороны (NORAD) в Х, они обнаружили, отследили и перехватили два российских военных самолета Ту-95 и два китайских бомбардировщика H-6. Они "действовали в зоне распознавания противовоздушной обороны Аляски (ADIZ)".

"Перехват совершали истребители NORAD из Соединенных Штатов и Канады", — сказано в сообщении.

В NORAD добавили, что самолеты России и КНР оставались в международном воздушном пространстве. Они не входили в суверенное воздушное пространство Америки или Канады.

Североамериканское командование воздушно-космической обороны подчеркивает, что действия российской и китайской военной авиации не рассматривались как угроза. В то же время NORAD отмечает, что продолжит следить за деятельностью конкурентов вблизи Северной Америки.

Как сообщал "Телеграф", 21 июля российские истребители якобы не допустили нарушения границы РФ парой стратегических бомбардировщиков США. Кремль поднял в небо МиГ-29 и МиГ-31, которые над Баренцевым морем "заставили" сменить курс американские истребители В-52Н Военно-воздушных сил.