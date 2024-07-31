Дружба Росії з Китаєм допоможе Україні: несподіваний прогноз щодо Трампа

Росія зараз дуже переплетена з Китаєм, певен експерт

Зближення Пекіна та Москви може мати несподівані переваги для Києва. Це може переконати команду Трампа визнати Китай деструктивною силою у різних регіонах, зокрема в Європі, де він підтримує російську агресію.

Про це в інтерв’ю виданню "Телеграф" розповів експерт та керівний директор Alliance for Securing Democracy при Німецькому фонді Маршалла Девід Сальво. Повну версію читайте у матеріалі: Чи стане обрання Трампа катастрофою для України? Інтерв’ю з американським експертом

"Поглиблення зв’язків між Китаєм і Росією може зіграти на користь України в тому сенсі, що це переконає адміністрацію Трампа, що Китай є зловмисним гравцем у багатьох різних напрямах, у тому числі в Європі, де він допомагає Росії вести війну. Що варто продовжувати підтримувати Україну, тому що Росія зараз дуже переплетена з Китаєм економічно, дипломатично та геополітично", — мовив експерт.

Сальво переконаний у тому, що авторитарні лідери роблять певні висновки з усіх дій Заходу, зокрема з реакції на російську агресію.

"В американському зовнішньополітичному істеблішменті завжди лунає голос, який говорить: "Нам потрібно просто фундаментально зробити розворот в бік Азії та зосередитися на Китаї". Але війна Росії проти України має бути попереджувальним знаком для цих людей. Авторитарні лідери роблять висновки з відповіді Заходу на російську агресію", — каже експерт.

За словами Сальво, китайські лідери, з огляду на реакцію Заходу, можуть, наприклад, вираховувати дії США на спроби повернути Тайвань.

"Це все пов’язані питання. Не можна розглядати їх ізольовано", — зауважив Девід Сальво.

"Я сподіваюся, що люди в таборі Трампа, які налаштовані войовничо проти Китаю, побачать, що зловмисна діяльність КНР виходить за межі Азії. Це фундаментальна загроза безпеці Європи та трансатлантичної спільноти в цілому. І якщо ми так занепокоєні Тайванем, то це ще одна причина, щоб протистояти Росії в Україні", — насамкінець зазначив експерт.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що кандидат у президенти США Дональд Трамп сказав в особистій розмові з Зеленським. Так, експрезидент США, а нині кандидат заявив, що нібито "все вирішить".