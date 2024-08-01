Сначала жара, а потом снова дожди: когда в Киеве изменится погода

На выходных понадобятся зонтики

В столице Украины дневная температура стала повышаться, но синоптики прогнозируют это временное явление. В городе этими днями будет держаться облачность и временами идти дожди.

В четверг также произойдут максимальные порывы ветра из трех дней. Об этом сообщили на сайте Meteofor.

В четверг, 1 августа, ожидается небольшая переменная облачность, но без дождя. Днем показатели термометров составят +29 градусов, а ночью зафиксировались около +15 градусов. Максимальная сила ветра в этот день прогнозируется во вторые половины суток — свежие 8 м/с.

В течение пятницы, 2 августа, предполагается преимущественно ясная погода, хотя иногда на небе будут плавать облака. Воздух днем прогреется до +28 градусов. Ночью должен остыть до +17 градусов. В этот день мощность ветра не превысит слабых 5 м/с.

Суббота, 3 августа, принесет в город пасмурность и мелкие дожди. Осадки следует ожидать во второй половине суток. Температура днем повысится до +24 градусов, а ночью опустится до +16 градусов. Мощность ветра в этот день будет колебаться от лёгких 1 м/с до умеренных 6 м/с.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, какой погоды можно ожидать в августе в Украине.