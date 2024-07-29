Почти 300 уклонистов выехали через "Шлях": волынянин заработал полмиллиона на фейковых водителях

Мужчина вел деятельность в течение семи месяцев, а теперь ответит за это перед законом

В Луцке суд рассмотрит дело 33-летнего волынянина, который за деньги незаконно переправил 278 уклонистов за границу. Он внес информацию о них в систему "Шлях", благодаря чему они уезжали в страны Евросоюза на своем личном транспорте.

Этот мужчина работал в предприятии, осуществляющем международные перевозки пассажиров автотранспортом, и оформлял фейковых водителей с разрешением на выезд из Украины. Как сообщает пресс-служба Волынской областной прокуратуры, за свои услуги он получил 445 тысяч гривен.

Волынянин вносил данные уклонистов в "Шлях"

"Прокуроры Луцкой окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в уголовном производстве о неоднократной организации 33-летним жителем Луцка незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, совершенную по корыстным мотивам (ч. 2, 3 ст. 332 УК Украины)", ― говорится в сообщении.

Мужчина вел деятельность семь месяцев, с июня по ноябрь 2022 года. За это время через "Шлях" в Европу выехало около 300 уклонистов. Если точнее, то их было 278.

По данным прокуратуры, он получил от них в общем 445 тысяч гривен. То есть, в среднем за внесение данных в "Шлях" работник предприятия брал по 1600 гривен. Это довольно маленькая сумма. Напомним, что по данным следствия, нардепка Людмила Марченко за внесение информации в "Шлях" брала $5000 и $6300.

На самом деле мужчина мог заработать гораздо большую сумму. Как пишет телеграм-канал "Всевидящее око", общий заработок мог быть более двух миллионов гривен. Такую сумму якобы назвал источник в правоохранительных органах. Однако неизвестно, где эти деньги.

Ранее "Телеграф" сообщал, что депутат от "ЕС" помогал уклонистам сбежать за границу. Он находится в базе "Миротворца".