Отключений нет, потому что...: эксперт назвал неожиданную причину стабильности энергосистемы (видео)

Ситуация может измениться в зависимости от обстрелов и генерации электроэнергии

Обычно энергосистема имеет периоды повышенного потребления электроэнергии. Сейчас их нет. Ведь в школах еще продолжаются летние каникулы.

Такое мнение высказал эксперт по энергетике Андрей Закревский. Подробностями он поделился в эфире КИЕВ24.

"Мы утром не просыпаемся и не готовимся, чтобы отвести детей в школу. Мама не гладит рубашку. Это не ребенок, а то и два, которым надо гладить ", — пояснил он.

Кроме того, когда школы работают, они потребляют значительное количество электроэнергии, что создает дополнительную нагрузку на энергосистему.

По словам Андрея Закревского, пики стали меньше, и они размыты.

Ситуация в электросистеме

Аномальная жара ушла с территории Украины. Поэтому ситуация в энергосистеме начала стабилизироваться. Кроме того, по ремонту удалось вывести сразу несколько блоков АЭС. Глава Укрэнерго Кудрицкий отметил, что есть все шансы считать, что самый сложный период лета уже позади.

Однако о полном преодолении энергетической говорить рано. Ситуация может измениться в зависимости от обстрелов и генерации электроэнергии.

Ранее "Телеграф" сообщил, что в "Укрэнерго" рассказали, вернутся ли графики отключения света в ближайшее время и чего ждать украинцам.