Свет выключают меньше: в Минэнерго объяснили, с чем это связано

Он назвал причины по которым в каждой украинской семье электричество дольше

Причиной меньших отключений света является уменьшение жары и вывод из ремонта объектов генерации. Именно они повлияли на ситуацию в энергетической системе Украины.

Об этом сказал заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник в эфире телемарафона. По его словам, еще на прошлой неделе в Украине применялось до четырех очередей отключений.

"Причина — фактически дефицит мощности, что явилось следствием восьми массированных атак на объекты гражданской энергетической инфраструктуры. Дальнейшее улучшение с отключениями связано с погодными условиями. Фактически уменьшилась ужасающая жара, которая сильно влияла на возросшее потребление и работу системы", — отметил представитель. Минэнерго.

Кроме того, как говорит он, это связано с особенностями ремонтной кампании на энергетических объектах, в частности, на генерации.

Колесник напомнил, что после ремонта ввели в эксплуатацию с опережением атомный блок, прибавивший в общую генерацию значительную мощность.

"Это положительно влияет на возможность покрытия потребления, которое есть сейчас", — подчеркнул Николай Колесник.

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