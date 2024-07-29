Не стоит раньше времени радоваться? В ДТЭК рассказали об отключении света 30 июля

Временные смягчения связаны с двумя причинами

Во вторник, 30 июля 2024 года, не планируются отключения электричества по графикам. "Укрэнерго" не предоставило данных об ограничении потребления.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК. Если будут какие-то изменения, компания обещает сообщить о них в Телеграм-канале.

"Прекрасные новости. Согласно информации от "Укрэнерго", вторник должен пройти без отключений электричества", ― пишет пресс-служба ДТЭК.

Позже появилось подтверждение от "Укрэнерго". Во вторник не будут отключать свет. Это связано с похолоданием и возвратом в эксплуатацию двух энергоблоков.

"Завтра, 30 июля, отключения не прогнозируются… Причина — снижения потребления из-за похолодания и возвращения в работу двух блоков АЭС", — пишет пресс-служба "Укрэнерго".

Отметим, что в середине июля украинцы столкнулись с жесткими графиками отключения света. На это влияли сразу несколько факторов: рост потребления из-за жары и снижение генерации. На последнее оказали влияние ремонт энергоблоков и облачная погода, при которой снижена активность солнечных электростанций.

В последние дни графики отключений стали гораздо более мягкими. Однако не стоит раньше времени радоваться.

Ранее мэр Днепра Борис Филатов заявил, что украинцам следует готовиться к "графику включений", а не "графику отключений". Такая проблема может быть актуальна во время отопительного сезона.

"Телеграф" писал, как "Укрэнерго" готовится к зиме. По словам председателя правления НЭК Кудрицкого, магистральная сеть уже готова к увеличенным объемам потребления. Однако не обошлось без важных нюансов.